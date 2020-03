Coronavirus: the situation in Switzerland

Membros do Conselho Federal durante uma conferência de imprensa no dia 16 de março

Coronavirus: Instructions from the Swiss government

Coronavírus: Instruções do governo suíço 17. Março 2020 - 16:02 Em 17 de março, o Conselho Federal (órgão executivo da Suíça) emitiu uma recomendação para que todos os habitantes do país permaneçam em casa, especialmente os doentes e idosos. Exceto: Pessoas que devem ir ao seu local de trabalho, ou não podem trabalhar em casa, pessoas que devem consultar o seu médico ou buscar medicamentos em uma farmácia, ou prestar assistência a alguém necessitado, ou comprar alimentos ou outros bens domésticos essenciais.