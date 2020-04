As Switzerland ages, the pension system gets stretched

Pensions – what women need to know

Os opositores ao aumento da idade da aposentadoria das mulheres respondem que, em média, as mulheres recebem aposentadorias significativamente mais baixas do que os homens.

Are Swiss women privileged in Europe?

What people in Switzerland worry about

O problema se agrava frente ao fato que os jovens na Suíça têm uma participação eleitoral ainda muito baixa. É a faixa etária da população que estaria mais interessada em aceitar mudanças drásticas no sistema previdenciário para garantir que este não entre em colapso. Porém na Suíça, as faixas etárias mais elevadas, os principais beneficiários do sistema atual, são as que também mais participam dos plebiscitos e referendos.

No Dia Internacional do Idoso, as Nações Unidas apelam à tomada de medidas para combater as desigualdades que afetam milhões de pessoas em todo o ...

No entanto, desde que os projetos de reforma da previdência começaram a ter aspectos negativos para os contribuintes, as autoridades políticas enfrentam a barreira da democracia direta.

Porém a situação começa a mudar a partir da 11ª revisão da AHV/IV. Até essa data, as mudanças na previdência tinham trazido melhorias ou consolidações das aposentadorias. Obviamente foram propostas que conquistaram fácil apoio do eleitorado.

Uma ampla reforma do sistema previdenciário suíço fracassou nas urnas. No total 52,7% dos eleitores disseram "não" à reforma geral da previdência ...

O governo federal sempre alerta que já chegou o momento de fazer mudanças. No entanto, a reforma do sistema previdenciário está travada há décadas, sem solução à vista.

Are Switzerland’s pensions too high?

O sistema previdenciário da Suíça ameaça entrar em colapso, enquanto as estatísticas mostram que os suíços recebem as pensões mais elevadas do mundo.

É um modelo ajuda a Suíça a ganhar tempo, mas não a poupará das consequências do envelhecimento da população. De acordo com as previsões, em breve não haverá dinheiro suficiente para financiar as aposentadorias se não forem tomadas medidas. Thomas Gächter vai ao ponto: "Essa bomba-relógio já está contando os segundos".

Prevenir o colapso do sistema previdenciário a longo prazo é o principal desafio de muitos países. No entanto a Suíça adiciona mais um elemento: a democracia direta. Ela ajuda ou atrapalha?

Una trappola democratica? Come la Svizzera lotta per garantire le pensioni alla prossima generazione

Why Switzerland is struggling to guarantee pensions for the next generation

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Como a Suíça luta para garantir as pensões da próxima geração Sonia Fenazzi e Corinna Staffe (ilustração) 08. Abril 2020 - 11:00 Prevenir o colapso do sistema previdenciário a longo prazo é o principal desafio de muitos países. No entanto a Suíça adiciona mais um elemento: a democracia direta. Ela ajuda ou atrapalha? O sistema previdenciário suíço é complexo e se baseia em três pilares: o 1.º pilar é o seguro de velhice, sobrevivência e incapacidade (AHV/IV, na sigla em alemão; a previdência profissional é o 2.º pilar e o 3.º é a previdência privada, que recebe incentivos fiscais. Esse sistema permite uma divisão de riscos e torna a previdência suíça "um modelo para outros países", embora "infelizmente incompleto", explica Thomas Gächter, professor da Universidade de Zurique. É um modelo ajuda a Suíça a ganhar tempo, mas não a poupará das consequências do envelhecimento da população. De acordo com as previsões, em breve não haverá dinheiro suficiente para financiar as aposentadorias se não forem tomadas medidas. Thomas Gächter vai ao ponto: "Essa bomba-relógio já está contando os segundos". O governo federal sempre alerta que já chegou o momento de fazer mudanças. No entanto, a reforma do sistema previdenciário está travada há décadas, sem solução à vista. O governo abandonou "fazer grandes mudanças" e optou por uma política de "remendos". Essa estratégia foi adotada em 2004, uma vez que todos os projetos de reforma foram desde então rejeitados pelo Parlamento ou pelos eleitores em diferentes plebiscitos. Porém a situação começa a mudar a partir da 11ª revisão da AHV/IV. Até essa data, as mudanças na previdência tinham trazido melhorias ou consolidações das aposentadorias. Obviamente foram propostas que conquistaram fácil apoio do eleitorado. No entanto, desde que os projetos de reforma da previdência começaram a ter aspectos negativos para os contribuintes, as autoridades políticas enfrentam a barreira da democracia direta. O problema se agrava frente ao fato que os jovens na Suíça têm uma participação eleitoral ainda muito baixa. É a faixa etária da população que estaria mais interessada em aceitar mudanças drásticas no sistema previdenciário para garantir que este não entre em colapso. Porém na Suíça, as faixas etárias mais elevadas, os principais beneficiários do sistema atual, são as que também mais participam dos plebiscitos e referendos. Durante anos, a aposentadoria está no topo da lista das principais preocupações dos suíços. Muitos eleitores perderam a confiança na capacidade dos políticos de resolver problemas cruciais da sociedade. Será que os políticos pensarão nos seus eleitores ao votar o Projeto de Reforma Previdenciária AHV 21, que o governo federal já apresentou no Parlamento ou será que a confiança na classe política se deteriorará ainda mais? Porém o projeto ainda é muito controverso. Um dos pontos mais sensíveis é sem dúvida o aumento da idade da aposentadoria das mulheres de 64 para 65 anos. O fato de as mulheres terem atualmente o direito de se aposentar um ano antes dos homens é criticado por aqueles que a veem como um privilégio. Os opositores ao aumento da idade da aposentadoria das mulheres respondem que, em média, as mulheres recebem aposentadorias significativamente mais baixas do que os homens.