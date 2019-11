Swiss vices seen in an international comparison

Os homens geralmente preferem cerveja e destilados, enquanto o vinho é popular entre homens e mulheres. A geração jovem compra “alcopops” - bebidas aromatizadas com níveis de álcool relativamente baixos - e os grupos etários com mais de 75 anos desfrutam de um copo de vinho .

No entanto, o consumo esporádico excessivo - pelo menos uma vez por mês - aumentou entre 2007-2017, passando de 11% para 16%. As bebedeiras esporádicas têm se mostrado mais populares entre adolescentes do sexo masculino e jovens adultos entre 15 e 24 anos. Cerca de 30% dos homens admitem beber em excesso, em comparação com 24% das mulheres - acima dos 12% na última década.

Novos números mostram que mais de 80% da população bebe álcool, enquanto a porcentagem de abstêmios aumentou ligeiramente nos últimos 25 anos, de acordo com uma pesquisa do Departamento Federal de EstatísticaLink externo .

