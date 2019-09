How the Swiss live – from co-operatives to mobile homes

O número de novas habitações desocupadas permaneceu no nível do ano anterior de 10.000 unidades.

A partir de 1° de junho de 2019, o número de imóveis vazios no mercado aumentou em cinco grandes regiões em comparação com o ano anterior. O maior aumento nas taxas de vacância foi no Ticino e no planalto suíço, abrangendo os cantões de Berna, Friburgo, Jura, Neuchâtel e Solothurn; ele diminuiu nos principais centros de Zurique e regiões do Lago de Genebra.

O crescimento econômico não só levou a uma inversão na tendência de imigração, como também impulsionou decisivamente a demanda interna por habitação, de acordo com um estudo do Credit Suisse no final de agosto.

Graphic of empty homes in Switzerland

Enquanto a tendência de alta dos últimos dez anos continua, a dinâmica no mercado imobiliário tem diminuído. Em 1° de junho de 2018, o aumento ano-a-ano em habitações vazias foi de 13% e 1,62% do parque habitacional total estava desabitado.

Em 1º de junho, um total de 75.323 imóveis estavam vazios na Suíça, anunciou o Departamento Federal de Estatística. Isso representou 1,66% do parque habitacional total. Cerca de 3.029 habitações a mais estavam vagas do que 12 meses antes, um aumento de 4,2%.

