A comunicadora intercultural e chefe do departamento de finanças e administração do FIZ, Centro de apoio às mulheres migrantes e vítimas de ...

Veja, abaixo, a entrevista realizada em 2016 com a responsável do departamento de finanças e administração do FIZ, a brasileira Carminha Pereira:

A instituição disse que foi necessário recorrer aos fundos das igrejas, já que o Estado não forneceria dinheiro se a cena do crime não pudesse ser estabelecida como estando na Suíça. As vítimas do tráfico de seres humanos são originárias de 42 países diferentes.

A entidade com sede em Zurique receberá financiamento das igrejas católicas e evangélicas da região para criar um novo projeto intitulado "Proteção Integral para Vítimas de Tráfico de Seres Humanos no Setor de Asilo".

Em conjunto com as 113 consultas em andamento de anos anteriores, o grupo diz que o número de casos de mulheres sendo traficadas para o país (muitas para prostituição) continua alto. Em 2017, o FIZ deu apoio a 228 mulheres. Para combater o problema, o centro uniu forças com grupos religiosos para oferecer melhor atendimento às vítimas.

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Tráfico de seres humanos continua sendo um problema para a Suíça 21. Maio 2019 - 10:15 Um grupo de apoio a mulheres imigrantes cuidou de 108 novos casos de tráfico humano na Suíça no ano passado. O Centro de apoio às mulheres migrantes e vítimas de tráfico de mulheres (FIZ, na sigla em alemão) disse que 34 das vítimas eram requerentes de asilo. Em conjunto com as 113 consultas em andamento de anos anteriores, o grupo diz que o número de casos de mulheres sendo traficadas para o país (muitas para prostituição) continua alto. Em 2017, o FIZ deu apoio a 228 mulheres. Para combater o problema, o centro uniu forças com grupos religiosos para oferecer melhor atendimento às vítimas. + sobre o tráfico de brasileir@s na Suíça A entidade com sede em Zurique receberá financiamento das igrejas católicas e evangélicas da região para criar um novo projeto intitulado "Proteção Integral para Vítimas de Tráfico de Seres Humanos no Setor de Asilo". A instituição disse que foi necessário recorrer aos fundos das igrejas, já que o Estado não forneceria dinheiro se a cena do crime não pudesse ser estabelecida como estando na Suíça. As vítimas do tráfico de seres humanos são originárias de 42 países diferentes. A maioria (14%) era da Hungria, com 8% provenientes da Nigéria e da Romênia e 7% da Bulgária. O FIZ (link para o site em português) também oferece aconselhamento geral para mulheres imigrantes e diz que o número dessas sessões aumentou de 299 em 2017 para 348 no ano passado. Veja, abaixo, a entrevista realizada em 2016 com a responsável do departamento de finanças e administração do FIZ, a brasileira Carminha Pereira: