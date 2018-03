Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

‘Besta de Rupperswil’ é condenado à prisão perpétua 16. Março 2018 - 10:39 Um homem de 34 anos de idade que confessou matar quatro pessoas na cidade de Rupperswil, no norte da Suíça, em dezembro de 2015, foi condenado hoje à prisão perpétua pelo tribunal distrital de Lenzburg . Em um dos crimes mais horríveis registrados na história suiça, o homem, identificado apenas como Thomas N., entrou em uma casa e matou uma mulher, seus dois filhos e a namorada de um dos filhos em um ataque particularmente brutal. Depois de estuprar o filho de 13 anos, o criminoso matou cada uma de suas vítimas, cortando-lhes a garganta. Ele foi finalmente preso em maio de 2016 em um café no cantão de Argóvia e acusado de assassinato, extorsão, seqüestro, tomada de reféns, abuso de menor, assalto sexual, incêndio criminoso e pornografia. O acusado confessou os assassinatos, e suas impressões digitais e DNA foram encontrados na cena do crime. Ele agiu sozinho, não conhecia suas vítimas e não possuía antecedentes criminais.