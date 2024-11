Soja fecha em alta em Chicago após queda no início na esteira da vitória de Trump

PARIS/CANBERRA (Reuters) – Os contratos futuros da soja negociados na bolsa de Chicago fecharam em alta nesta quarta-feira, com o mercado se recuperando de uma queda inicial na esteira da vitória do republicano Donald Trump na eleição dos Estados Unidos.

A queda inicial esteve relacionada com uma alta do dólar e da perspectiva de novas barreiras comerciais com a China obscurecendo as perspectivas de exportação dos EUA.

Mas o declínio no começo dos negócios foi visto como exagerado, uma vez que Trump não tomará posse até janeiro, disseram analistas.

Uma disputa comercial não afetaria imediatamente os agricultores dos EUA, porque a China já terá feito uma mudança sazonal para comprar soja sul-americana no começo do próximo ano, disseram eles.

Os comerciantes estão observando para ver se a China pode aumentar as compras de soja antes da posse de Trump.

O trigo e o milho também caíram.

O contrato de soja mais ativo na bolsa de Chicago fechou em alta de 2 centavos, a 10,0375 dólares o bushel.

Os futuros de milho atingiram o preço mais alto em quase um mês na quarta-feira, com o suporte de um rali nas ações após a eleição de Donald Trump.

Os principais índices de Wall Street dispararam para máximas recordes, sinalizando força econômica que deu um tom positivo para os mercados de grãos, disseram analistas.

O milho mais ativo saltou 7,75 centavos, para fechar a 4,2625 dólares por bushel, e atingiu seu preço mais alto desde 8 de outubro.

O trigo fechou em leve alta seguindo o milho. O avanço foi de 0,75 centavo, a 5,74 dólares por bushel.