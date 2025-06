Os piores deslizamentos de terra da história da Suíça

Imagem de satélite do vilarejo montanhoso suíço de Blatten, no cantão do Valais, que foi soterrado por rochas, gelo e outros detritos em 28 de maio de 2025. Keystone-SDA

Em 28 de maio, um enorme pedaço de uma geleira nos Alpes suíços desmoronou, causando uma avalanche de gelo, lama e rocha que soterrou a maior parte do vilarejo montanhoso de Blatten, no cantão do Valais. Veja a seguir alguns dos piores deslizamentos de terra da história da Suíça.

Blatten, cantão do Valais

Em Blatten, no vale de Lötschental, no cantão do Valais, cerca de nove milhões de metros cúbicos de gelo, lama e rocha deslizaram montanha abaixo em 28 de maio, destruindo 90% do vilarejo. As poucas casas que permaneceram intactas foram posteriormente submersas por um lago criado pelo pequeno rio Lonza, cujo curso foi represado pelos detritos.

>> Veja a queda da geleira Birch, acima de Blatten, no sul da Suíça, em 28 de maio de 2025:

Os 300 moradores do vilarejo haviam sido evacuados dez dias antes, depois que parte da montanha Kleines Nesthorn, situada acima da geleira Birch e com vista para Blatten, começou a desmoronar. Antes do enorme colapso, cerca de 4 a 6 milhões de metros cúbicos de rochas haviam se soltado e se acumulado na geleira que ficava abaixo, arrastando-a lentamente para o vale.

Brienz/Brinzauls, cantão dos Grisões

Vista de Brienz/Brinzauls, situada no sudeste da Suíça, e da montanha em ruínas nas proximidades, 12 de maio de 2023. Keystone / Gian Ehrenzeller

Em maio de 2023, as autoridades de Brienz/Brinzauls evacuaram todos os 86 residentes do pequeno vilarejo montanhoso no cantão dos Grisões, após avisos de um possível colapso na montanha.

Os especialistas temiam que dois milhões de metros cúbicos de rocha pudessem se soltar e engolir o vilarejo. Em 16 de junho, um enorme deslizamento de terra desceu pela montanha, deixando uma massa de rocha de um metro de altura na estrada próxima à escola do vilarejo. Não houve relatos de danos ou de feridos.

Atualmente, os moradores podem retornar à aldeia durante o dia. Mas os especialistas alertam que o material rochoso acumulado acima da aldeia pode se mover mais rapidamente em caso de chuvas fortes e desmoronar nos próximos anos. Como resultado, a população pode enfrentar evacuações nos próximos cinco a dez anos.

Bondo, cantão dos Grisões

O vilarejo de Bondo após o grande deslizamento de terra em 23 de agosto de 2017. Keystone / Gian Ehrenzeller

Em 23 de agosto de 2017, três milhões de metros cúbicos de rocha caíram da montanha Piz Cengalo, no leste da Suíça, provocando um deslizamento de terra no vale. Foi o maior deslizamento de terra na Suíça em mais de 130 anos.

Os escombros e a lama se espalharam pelo vale até Bondo e os povoados vizinhos de Promontogno, Sottoponte e Spino. Oito pessoas morreram e as casas de dez pessoas foram destruídas. No total, 147 moradores tiveram de ser resgatados. Os danos foram estimados em CHF 41 milhões (US$ 46 milhões).

>> Vídeo no YouTube do deslizamento de terra de Piz Cengalo em 2017 que atingiu o vilarejo de Bondo, no cantão dos Grisões, no sudeste da Suíça.

O exército suíço ajudou nas operações de resgate e limpeza e, posteriormente, a maioria dos moradores pôde voltar para casa. Mas os perigos ainda existem. Por isso, foi construída uma infraestrutura de proteção após o desastre e um sistema de alerta permanecerá em vigor pelo menos até 2024.

Gondo, cantão do Valais

Trabalhos de resgate e limpeza no vilarejo destruído de Gondo, no sul da Suíça, em 17 de outubro de 2000. Keystone

Treze pessoas perderam a vida em 2000, quando o pequeno vilarejo de Gondo, na fronteira entre a Suíça e a Itália, foi partido em dois por uma faixa de 40 metros de largura composta por lama e rochas que foram soltas após três dias de chuva torrencial.

O deslizamento de terra arrastou dez casas, a escola, lojas e a estrada. Gondo foi o mais atingido, mas outros vilarejos no Alto Valais também ficaram isolados e suas casas foram arrastadas.

Randa, cantão do Valais

Trabalhadores tentam limpar uma rota através da área do deslizamento de terra perto de Randa, cantão do Valais, em 20 de junho de 1991. Keystone / René Ritler

Em abril e maio de 1991, ocorreram dois deslizamentos de rochas em um penhasco acima da cidade de Randa, no vale de Matter, no sul da Suíça. Quase 30 milhões de metros cúbicos de rochas e detritos foram liberados, soterrando ferrovias e estradas que levavam ao resort de Zermatt e represando o rio local. Não houve vítimas fatais, mas granjas, fazendas e casas de veraneio foram destruídas.

Elm, cantão de Glarus

A devastação no vilarejo de Elm, em Glarus, após o deslizamento de terra em 11 de setembro de 1881. Keystone

Em 11 de setembro de 1881, ocorreu um deslizamento mortal de rochas em Elm, no cantão de Glarus. O deslizamento foi provocado pelo desabamento de uma mina de ardósia a céu aberto, escavada na encosta de uma montanha. Estima-se que dez milhões de metros cúbicos de rocha despencaram no fundo do vale em questão de segundos, enterrando as pessoas dentro de suas casas e causando 114 mortes.

Goldau, cantão de Schwyz

Ilustração do deslizamento de terra em Goldau, cantão de Schwyz. Keystone

Em 2 de setembro de 1806, um enorme desabamento de rochas da montanha Rossberg, na Suíça central, destruiu o vilarejo de Goldau, causando a morte de 457 pessoas e centenas de cabeças de gado. Mais de 300 casas e celeiros foram destruídos. A parte mais oriental da massa rochosa atingiu o lago Lauerz, provocando um tsunami de 15 metros de altura. Cerca de dez pessoas morreram na inundação que ocorreu nas margens sul do lago.

Segundo uma pesquisa da Universidade de Genebra, em 563, um enorme desabamento de rochas na extremidade leste do Lago de Genebra fez com que parte do delta do Ródano entrasse em colapso e deslizasse para dentro do lago, provocando um tsunami que causou uma destruição considerável nos arredores do lago.

Permafrost e monitoramento

A Suíça é altamente propensa a desastres naturais. Desprendimentos de rochas e deslizamentos de terra ocorrem em toda parte nas montanhas. O Departamento Federal do Meio Ambiente estima que 6 a 8% do território suíço é instável e ameaçado por deslizamentos de terra e quedas de rochas, principalmente nas regiões dos Alpes e abaixo dos Alpes. E cerca de 7% da população suíça viveLink externo em áreas que podem ser afetadas por avalanches, deslizamentos de terra, deslizamentos de rochas ou quedas de rochas.

O aumento das temperaturas, o derretimento das geleiras e o degelo do permafrost estão prejudicandoLink externo a estabilidade das encostas das montanhas. Os assentamentos abaixo das zonas de permafrost devem esperar cada vez mais deslizamentos de terra e fluxos de lama nos próximos anos.

Em 2021, inundações, deslizamentos de terra e quedas de rochas em toda a Suíça causaram danos avaliados em cerca de CHF 450 milhões.

As estruturas de proteção podem ajudar a evitar riscos, mas sua instalação é cara e complexa, de acordo com as autoridadesLink externo. Em zonas de alto risco, podem ser utilizadas tecnologias de monitoramento. Em Brienz, foram instalados quatro sistemas diferentes para monitorar a montanha que está desmoronando.

(Adaptação: Clarice Dominguez)