SpaceX adia missão histórica que prevê 1ª caminhada espacial privada

A SpaceX anunciou o adiamento do lançamento previsto para esta quarta-feira (28) de uma nova e desafiadora expedição orbital, na qual uma tripulação totalmente civil tem como objetivo realizar a primeira caminhada espacial de uma missão privada.

A missão Polaris Dawn, organizada pelo bilionário americano Jared Isaacman, tinha previsão de decolagem Centro Espacial Kennedy, na Flórida, em uma janela de quatro horas a partir das 3h38 da manhã no horário local (4h38 de Brasília).

Mas a SpaceX anunciou na rede social X na terça-feira à noite o adiamento do lançamento “devido às condições meteorológicas desfavoráveis previstas” para a região.

Uma tentativa anterior programada para terça-feira já havia sido adiada devido a um vazamento de hélio no cabo que conecta a torre ao foguete Falcon 9.

Espera-se que a cápsula Dragon da SpaceX, localizada na ponta do Falcon 9, atinja uma altitude máxima de 1.400 km, a maior distância para uma missão tripulada em quase meio século, desde as missões lunares Apollo.

Isaacman, que está à frente da missão, guiará os membros da equipe em direção ao seu principal objetivo: a primeira caminhada espacial sem recursos de um governo da história.

Os quatro astronautas civis estarão equipados com os novos trajes desenvolvidos pela SpaceX para uso extraveicular, denominados EVA.

Junto com o empresário estarão o piloto Scott Poteet, tenente-coronel da reserva da força aérea americana; Sarah Gillis, engenheira especialista em operações espaciais na SpaceX; e a médica Anna Menon, também engenheira de operações espaciais da empresa.

“Passei anos tentando me colocar no lugar dos astronautas no espaço, e estou ansiosa para experimentar isso por mim mesma”, confessou Menon.

– Colaboração entte Issacman e SpaceX –

Os tripulantes, que foram treinados por mais de dois anos para essa missão histórica, realizaram centenas de horas em simuladores, sessões de paraquedismo, treinamento em câmaras centrífugas, mergulho, e até mesmo uma escalada ao topo de um vulcão no Equador.

A Polaris Dawn será a primeira de três missões do programa Polaris, fruto da colaboração entre Isaacman, fundador da empresa de tecnologia Shift4 Payments, e a SpaceX.

Isaacman não quis revelar a quantia investida no projeto, embora relatórios afirmem que ele pagou cerca de US$ 200 milhões (R$ 1,1 bilhão na cotação atual) à empresa de Elon Musk pela missão Inspiration4 em setembro de 2021, a primeira missão orbital totalmente civil.

A Polaris Dawn atingirá a altitude máxima em seu primeiro dia, aventurando-se brevemente dentro do cinturão de radiação de Van Allen, uma região carregada de partículas de alta energia que podem causar problemas de saúde em caso de exposições prolongadas.

Durante a caminhada espacial, prevista para o terceiro dia da missão, a tripulação usará os trajes EVA de última geração, equipados com telas frontais, câmeras no capacete e sistemas avançados de mobilidade conjunta, para sair da nave espacial em duplas.

Cada um passará de 15 a 20 minutos no espaço, a 700 km da Terra.

Entre as tarefas da tripulação estão testes de comunicação via satélite por meio de laser entre a nave e o Starlink, a rede de mais de 6 mil satélites de internet da SpaceX, visando aumentar a velocidade das comunicações espaciais, e a realização de quase 40 experimentos científicos.

Esses incluem testes com lentes de contato com componentes microeletrônicos que monitoram continuamente as mudanças na forma e na pressão ocular.

A missão Polaris Dawn terminará após seis dias no espaço, e o retorno à Terra está previsto para ocorrer diante da costa da Flórida.

