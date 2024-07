Starmer promete estabilizar Reino Unido após trabalhistas conquistarem ampla maioria

2 minutos

Por Andrew MacAskill e Elizabeth Piper e Alistair Smout

LONDRES (Reuters) – Keir Starmer prometeu reconstruir o Reino Unido como seu próximo primeiro-ministro, depois que seu Partido Trabalhista obteve na sexta-feira uma vitória esmagadora em uma eleição parlamentar, pondo fim a 14 anos de um governo conservador frequentemente tumultuado.

O Partido Trabalhista, de centro-esquerda, conquistou uma ampla maioria no Parlamento de 650 assentos. Os conservadores, do premiê Rishi Sunak, tiveram o pior desempenho da longa história do partido, com os eleitores os punindo por uma crise de custo de vida, serviços públicos deficientes e uma série de escândalos.

“Conseguimos”, disse Starmer em um discurso de vitória. “A mudança começa agora… Dissemos que acabaríamos com o caos, e vamos acabar, dissemos que viraríamos a página, e viramos. Hoje, começamos o próximo capítulo, começamos o trabalho de mudança, a missão de renovação nacional e começamos a reconstruir nosso país.”

O resultado da eleição revolucionou a política britânica. Os trabalhistas conquistaram cerca de 410 cadeiras, um aumento de 210, enquanto os conservadores, o partido mais bem-sucedido do mundo ocidental, perderam cerca de 250 parlamentares, incluindo um número recorde de ministros seniores e a ex-primeira-ministra Liz Truss.

O Partido Nacional Escocês implodiu, perdendo 38 cadeiras, encerrando sua própria década de domínio na Escócia e deixando em frangalhos seu sonho de independência escocês, ao passo que os nacionalistas irlandeses Sinn Fein se tornaram o maior partido da Irlanda do Norte pela primeira vez.

Enquanto isso, o partido populista de direita Reformista, liderado por Nigel Farage, ativista do Brexit e amigo de Donald Trump, obteve mais de quatro milhões de votos.

Embora tenha garantido apenas quatro parlamentares, seu impacto no resultado, ao desviar grandes parcelas do apoio dos conservadores, fará de Farage um grande espinho para os dois principais partidos.