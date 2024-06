Starship da SpaceX resiste ao retorno à Terra e realiza teste de pouso na quarta tentativa

Por Joey Roulette

(Reuters) – O foguete Starship da SpaceX resistiu a um retorno escaldante e hipersônico do espaço e fez uma demonstração de pouso revolucionária no Oceano Índico nesta quinta-feira, realizando uma missão de teste completa ao redor do globo na quarta tentativa do foguete.

O mergulho controlado do Starship no Oceano Índico, apenas 65 minutos após o lançamento do Texas, coroou o mais recente avanço na campanha de desenvolvimento de foguetes, um esforço multibilionário da empresa espacial de Elon Musk para construir um lançador de satélites reutilizável e um módulo de pouso na Lua.

As três missões de teste anteriores terminaram com o Starship explodindo ou se desintegrando.

O sistema de foguete de dois estágios e quase 120 metros de altura, que consiste na nave Starship montada no topo de seu imponente foguete impulsionador Super Heavy, decolou do local de lançamento da empresa Starbase, próximo à Boca Chica Village, no sul do Texas, enviando poderosas ondas de choque que se propagaram pela neblina matinal da Costa do Golfo.

O Super Heavy se desprendeu do estágio superior da Starship a uma altitude de 74 km, enquanto a Starship ligava seus próprios motores para subir ainda mais em direção ao espaço. Enquanto isso, o Super Heavy retornou ao Golfo do México e fez um pouso suave na água, demonstrando um pouso que, de outra forma, seria em terra.

No espaço, uma transmissão ao vivo da SpaceX mostrou a Starship, equipada com câmeras a bordo, voando a cerca de 25.750 km por hora a aproximadamente 200 km de altitude enquanto se dirigia ao Oceano Índico para retornar à Terra, preparando-se para uma demonstração importante de seu projeto reutilizável.

O primeiro lançamento do foguete em abril de 2023 explodiu minutos após a decolagem a cerca de 40 km acima do solo, enquanto sua segunda tentativa em novembro explodiu após chegar ao espaço. O terceiro voo de teste do foguete, em março, foi muito mais longe, mas se desfez durante a reentrada atmosférica a cerca de 64 km sobre o Oceano Índico.

Nesta quinta-feira, a Starship parecia ter superado esses desafios técnicos do passado. A partir de aproximadamente 45 minutos de voo, as câmeras de bordo mostraram um campo de plasma superquente se formando ao redor do exterior da Starship — marcando com tons de laranja, vermelho, roxo azulado e verde o início do mergulho escaldante da nave espacial na atmosfera da Terra.

À medida que a descida da Starship era desacelerada pelo violento atrito atmosférico, pedaços de metal e seus azulejos hexagonais de proteção térmica começaram a voar e partes das aletas de direção do foguete foram reduzidas a um esqueleto, embora permanecessem funcionais.

A Starship religou um motor para se virar na vertical no meio da descida, como faria em um pouso no solo ou na Lua, e depois tocou o Oceano Índico, conforme confirmado por ondas de água vistas pelas lentes quebradas e cobertas de detritos de uma câmera de bordo.

“STARSHIP FEZ TODO O CAMINHO”

“Apesar da perda de muitos azulejos e de um flap danificado, a Starship fez todo o caminho para um pouso suave no oceano!”, postou nas mídias sociais o presidente-executivo da SpaceX, Elon Musk, que havia dito que a reentrada da Starship era o maior objetivo da missão.

O foguete foi parcialmente coberto por centenas de pequenos azulejos pretos projetados para proteger contra o calor extremo encontrado ao mergulhar na atmosfera da Terra em velocidades hipersônicas.

Projetado para ser mais barato e mais potente do que o foguete Falcon 9, carro-chefe da SpaceX, o Starship representa o futuro do negócio de lançamento de satélites e astronautas da empresa. Ele deverá ser usado pela Nasa nos próximos anos para pousar os primeiros astronautas na Lua desde 1972.

Muito está dependendo do desenvolvimento do Starship pela SpaceX, que conta com a confiança da Nasa para levar os astronautas de volta à Lua em 2026, em uma rivalidade com a China, que planeja enviar seus astronautas para lá até 2030. A China fez vários avanços recentes em seu programa lunar, incluindo um segundo pouso no lado mais distante da Lua em uma missão de recuperação de amostras.

Apesar de o desenvolvimento do Starship parecer mais rápido do que o de outros programas de foguetes, ele tem sido mais lento do que Musk imaginou originalmente.

A iniciativa de Musk de construir rapidamente o Starship colocou em risco os trabalhadores da SpaceX no Texas e na Califórnia, segundo uma investigação da Reuters.

Musk, que fundou a SpaceX em 2002, disse que o Starship deve ser lançado centenas de vezes antes de transportar seres humanos, sugerindo que pode levar anos até que o foguete leve tripulações ou transporte astronautas para a superfície lunar.

A SpaceX rotineiramente transporta astronautas de e para a Estação Espacial Internacional na órbita baixa da Terra para a Nasa usando sua cápsula Crew Dragon, que é lançada sobre o foguete Falcon 9 da empresa. Nenhuma empresa privada jamais enviou seres humanos à Lua.