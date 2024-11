STOXX 600 fecha quase estável após negociações voláteis; setor imobiliário pesa

3 minutos

(Reuters) – O principal índice de ações da Europa fechou praticamente estável após uma sessão volátil nesta quarta-feira, com os investidores permanecendo no limite em relação às tensões geopolíticas entre a Ucrânia e a Rússia, que continuaram a lançar uma sombra sobre os mercados.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou a 500,53 pontos, versus 500,60 na véspera.

Ele caiu pela quarta sessão consecutiva — registrando sua maior série de perdas em mais de dois meses.

Na terça-feira, atingiu o nível mais baixo em três meses, em meio a uma corrida dos investidores para ativos portos-seguros.

A Ucrânia disparou uma saraivada de mísseis de cruzeiro britânicos Storm Shadow contra a Rússia na quarta-feira, um dia depois de ter disparado mísseis ATACMS dos EUA com a aprovação da administração do presidente Joe Biden, que está deixando o cargo.

A Rússia reduziu seu limite para um ataque nuclear, e a Reuters informou que o presidente russo, Vladimir Putin, está aberto a discutir um acordo de cessar-fogo na Ucrânia com o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, desde que ele exclua grandes concessões territoriais e que Kiev abandone os planos de se juntar à Otan.

As principais bolsas da Alemanha (), França () e Espanha () também perderam seus ganhos iniciais e encerraram a sessão no vermelho.

O índice de volatilidade Euro STOXX fechou em 20,06.

As ações do setor automobilístico lideraram as quedas setoriais, caindo 1,2%.

As ações do setor imobiliário sensíveis a taxas foram o maior obstáculo para o índice, com queda de 0,7%.

“A Europa tem sido impulsionada pela incerteza geopolítica — os temores de que o conflito entre a Ucrânia e a Rússia tome um rumo mais perigoso depois que a Ucrânia atacou duas vezes dentro do território russo”, disse Elias Haddad, estrategista sênior de mercados da Brown Brothers Harriman.

“Também há uma perspectiva de crescimento lento da zona do euro, que também é um fator importante de uma perspectiva mais cíclica que está pesando sobre a Europa.”

O foco também está nas nomeações do governo do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, incluindo a busca por um secretário do Tesouro. O CEO de Wall Street , Howard Lutnick, liderará a estratégia comercial e tarifária de Trump.

(Reportagem de Ankika Biswas, Pranav Kashyap em Bengaluru e João Manuel Maurício em Gdansk)