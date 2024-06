Suécia e Irã trocam prisioneiros em acordo inovador, dizem autoridades

3 minutos

Por Niklas Pollard e Johan Ahlander

ESTOCOLMO (Reuters) – A Suécia e o Irã realizaram uma troca de prisioneiros neste sábado, de acordo com autoridades, sendo que a Suécia libertou um ex-oficial iraniano condenado por seu papel em uma execução em massa na década de 1980, e o Irã liberando dois suecos detidos no país.

A troca de prisioneiros foi mediada por Omã, afirmou o Ministério das Relações Exteriores do país em comunicado. “Os esforços de Omã resultaram em um acordo entre os dois lados sobre uma libertação mútua, já que os detidos foram transferidos de Teerã e Estocolmo”, afirmou.

A Suécia libertou o ex-oficial iraniano Hamid Noury, condenado por sua participação na execução em massa de prisioneiros políticos no Irã em 1988. A agência de notícias iraniana IRNA publicou imagens de Noury chegando ao aeroporto de Mehrabad, em Teerã, onde foi recebido por sua família.

O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, informou, por meio de um comunicado, que os cidadãos suecos Johan Floderus e Saeed Azizi, detidos no Irã, estavam à bordo de um avião rumo à Suécia.

“O Irã usou ambos como peões num jogo de negociações cínico com o objectivo de libertar o cidadão iraniano Hamid Noury da prisão na Suécia. Ele foi condenado por crimes graves cometidos no Irã na década de 1980”, disse Kristersson.

Noury, de 63 anos, foi detido no aeroporto de Estocolmo em 2019. Posteriormente, foi condenado à prisão perpétua por crimes de guerra pela tortura e execução em massa de presos políticos na prisão de Gohardasht, em Karaj, no Irã, em 1988. Ele negou as acusações.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano descreveu Noury como refém, alegando que sua prisão ocorreu por uma “decisão ilegal do tribunal sueco que carecia de legitimidade”.

O Conselho Nacional de Resistência do Irã, uma coligação de grupos que se opõem ao governo da República Islâmica do Irã, afirmou que a Suécia aparenta ter cedido à chantagem e às tácticas de tomada de reféns, numa medida que encorajaria Teerã.

O advogado Kenneth Lewis, que representou uma dúzia de demandantes no caso Noury na Suécia, disse que os seus clientes não foram consultados e ficaram “horrorizados e devastados” com a libertação de Noury.

“Isto é uma afronta a todo o sistema judicial e a todos os que participaram nestes julgamentos”, disse ele à Reuters.

Lewis disse que os seus clientes simpatizavam com os esforços do governo sueco para levar os seus cidadãos para casa, mas disse que a libertação de Noury foi “totalmente desproporcional”.

Floderus, funcionário da União Europeia, foi preso no Irã em 2022 e acusado de espionagem para Israel e de “corrupção na Terra”, um crime que acarreta em pena de morte.

Saeed Azizi, de dupla nacionalidade sueco-iraniana, foi preso no Irã em novembro de 2023, pelo que a Suécia chamou de “motivos ilícitos”.

Outro cidadão com dupla nacionalidade sueco-iraniana, Ahmadreza Djalali, preso em 2016, permanece numa prisão iraniana. Médico de emergência, Djalali foi preso em 2016 durante uma visita acadêmica ao Irã.