Suíça supera a Hungria por 3 a 1 na estreia da Euro

2 minutos

Por Martin Petty

COLÔNIA, ALEMANHA (Reuters) – A Suíça começou sua campanha na Euro 2024 da melhor forma, com uma impressionante vitória por 3 a 1 sobre a instável Hungria neste sábado, com os primeiros gols internacionais de Kwadwo Duah e Michel Aebischer, além de Breel Embolo marcando seu retorno após a lesão.

Jogando apenas sua segunda partida pela seleção, Duah colocou os suíços na frente com uma finalização certeira aos 12 minutos. Aebischer aumentou a vantagem perto do intervalo com um excelente chute de fora da área.

A Hungria diminuiu aos 66 minutos, quando Barnabas Varga se agachou para cabecear um cruzamento de Dominik Szoboszlai para o canto inferior, em um esforço frenético para voltar ao jogo, mas os suíços se mantiveram firmes e fizeram o terceiro quando o substituto Embolo aproveitou um erro nos acréscimos.

Em busca de uma vaga nas oitavas de final em seu sexto grande campeonato consecutivo, a Suíça parecia uma equipe elegante, composta e organizada na defesa e rápida no ataque, com Granit Xhaka controlando o jogo e Dan Ndoye sendo um problema constante para a defesa húngara.

Aebischer e Duah retornaram à seleção suíça com o técnico Murat Yakin, com Aebischer como uma figura central em vários ataques no primeiro tempo, expondo a fragilidade da defesa húngara.

O início da Hungria na terceira Euro consecutiva foi decepcionante, com as expectativas elevadas após uma série impressionante de 14 jogos sem perder, que terminou apenas recentemente.

Eles tiveram a primeira chance do jogo aos nove minutos, quando Attila Fiola desviou para Roland Sallai, que chutou por cima da trave.

Os suíços avançaram três minutos depois, quando Aebischer passou a bola para Duah, que rematou para o canto inferior, com o gol confirmado após verificação do VAR.

A Hungria, que chegou às oitavas de final em 2016 e foi eliminada na fase de grupos da Euro 2020, foi uma equipe melhor no segundo tempo e teve uma breve recuperação após marcar, mas os suíços mantiveram a calma, com Xhaka e Ndoye criando boas chances no final antes de Embolo passar calmamente a bola por cima do goleiro para marcar o terceiro.