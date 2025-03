Número de suíços no exterior aumentou em 2024

Três quartos dos suíços que moram no exterior têm mais de uma nacionalidade. Keystone-SDA

No ano passado, 13.300 cidadãos suíços se mudaram para o exterior, elevando o número total de suíços no exterior para 826.700 (+1,6%). Três quartos têm mais de uma nacionalidade, mostram os novos números.

No total, 64% dos suíços no exterior vivem na Europa. As maiores comunidades estão na França (212.100), Alemanha (101.000), Itália (52.600), Reino Unido (40.900) e Espanha (27.300), de acordo com uma pesquisa do Departamento Federal de Estatística (FSO) publicada na sexta-feira.

Cerca de 296.200 cidadãos suíços vivem em outras partes do mundo: 16% na América do Norte, 7% na América Latina e no Caribe, 7% na Ásia, 4% na Oceania e 2% na África.

A maior comunidade suíça fora da Europa está nos Estados Unidos, onde há 84.700 cidadãos suíços. O Canadá e a Austrália vêm em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Analisando a divisão por idade, 21% têm menos de 18 anos, 55% têm entre 18 e 64 anos e 24% têm mais de 65 anos. Em comparação com 2023, o número de suíços no exterior aumentou em todas as faixas etárias.

Entre os países com grandes comunidades suíças, Tailândia (43%), Portugal (36%), África do Sul (33%) e Espanha (33%) se destacam com uma alta proporção de aposentados, observa o FSO.

Várias nacionalidades

Três quartos dos suíços no exterior têm pelo menos uma nacionalidade adicional. A proporção de suíços com várias nacionalidades é maior na América Latina e no Caribe (84%), na Oceania (81%) e na América do Norte (79%).

A Argentina e o Chile têm as proporções mais altas, com 95% e 92%, respectivamente. A proporção de cidadãos suíços com mais de uma nacionalidade é particularmente baixa na Ásia e na África. Na Tailândia, por exemplo, a proporção é de 37%.

No geral, a proporção de cidadãos suíços com várias nacionalidades que vivem no exterior é mais alta entre os menores de 18 anos (85%), seguida pela faixa etária de 18 a 64 anos (75%) e pela faixa etária de 65 anos ou mais (65%).

