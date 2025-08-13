Qual será o papel das escolas suíças no exterior em 2025?

A primeira escola suíça no exterior foi fundada em Bergamo, em 1892, para acolher os filhos dos trabalhadores da fábrica de fiação de algodão Legler. Mas qual é o papel dessas instituições hoje em dia?

Katy Romy

Katy Romy

Français fr Quel est le rôle des écoles suisses à l’étranger en 2025? original ler mais Quel est le rôle des écoles suisses à l’étranger en 2025?

Originalmente, as escolas suíças no exterior tinham como objetivo atender às necessidades dos expatriados, que desejavam oferecer uma educação suíça de qualidade aos seus filhos.

Hoje, as escolas suíças no mundo ainda têm como objetivo fortalecer os laços entre os jovens suíços no exterior e sua pátria. No entanto, elas agora recebem principalmente alunos do país anfitrião ou de outras nacionalidades, que representam 80% dos cerca de 8.000 alunos.

Essas instituições despertam grande interesse, pois são reconhecidas pela sua qualidade e se destacam pelo ensino multilíngue (as aulas são sempre ministradas em pelo menos duas línguas). A Confederação também vê nelas um meio de estabelecer boas relações com o país anfitrião e atrair estudantes e pessoal altamente qualificado para a Suíça.

Adaptação: Fernando Hirschy