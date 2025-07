Suíços aposentados emigram e rejeitam rótulo de parasitas

Regula e Michael Enderle emigraram para Phuket, na Tailândia, em 2024. zVg

Michael Enderle trocou a Suíça por Phuket após se aposentar, em busca de um novo projeto de vida. Como ele, cresce o número de suíços que buscam no exterior qualidade de vida e custo mais acessível. Porém enfrentam críticas e estigmas sociais sobre seu direito à aposentadoria onde quiserem.

“Um aposentado precisa de muita coragem para emigrar nessa idade”, escreveu Michael Enderle por e-mail à Swissinfo. “Às vezes, mais tolerância e abertura em relação a outras pessoas seria um pensamento e uma realização desejáveis”, continuou.

Ele se refere aos debates na imprensa suíça sobre os suíços que se aposentam no exterior – de preferência na Tailândia – com seu Seguro de Velhice e Sobrevivência (AHVLink externo) e, assim, se beneficiam do Estado suíço. “O termo ‘aproveitadores’ está completamente fora de lugar”, diz o empresário aposentado.

Afinal de contas, os aposentados que deixam a Suíça e podem então viver de sua pensão AHV pagaram por toda a vida. “Além disso, cabe a cada indivíduo decidir onde quer passar sua aposentadoria”, diz Enderle.

Por que emigrar para a Tailândia?

Michael Enderle é um dos novos aposentados que emigraram para a Tailândia. Ele e sua esposa, Regula, emigraram para Phuket em outubro passado. Ele havia passado mais de doze anos no exterior em sua carreira profissional, principalmente na Índia, e queria embarcar em um novo projeto com sua esposa.

“Viver no exterior e socializar em círculos de expatriados sempre nos enriqueceu muito ao longo dos anos”, diz. Um homem elegante em uma camisa polo senta-se em frente ao seu laptop nesta tarde de terça-feira, onde ele geralmente conduz suas atividades comerciais na Suíça. Enderle ainda tem alguns mandatos de consultoria que pode cumprir na Tailândia.

Ele e sua esposa possuem um belo apartamento em Frauenfeld. “Certa noite, eu estava sentado no terraço assistindo ao pôr do sol. Fiquei imaginando se seria assim nos próximos 20 anos”, diz Enderle. Ele não conseguia imaginar isso.

Assim, o casal levou um ano para se preparar para a mudança para o exterior. A escolha do destino de emigração ficou clara rapidamente. “Durante nosso tempo na Índia, sempre voltávamos para a Tailândia nas férias.” Eles já tinham amigos em Phuket e gostavam da ilha. Além disso, eles gostavam da cultura tailandesa benevolente e amigável.

Proximidade apesar da distância

A decisão dos Enderles de emigrar não foi uma surpresa para os amigos e familiares. “Quase todos acharam que foi uma boa decisão”, afirma o suíço.

Mesmo quando trabalhavam na Índia para uma empresa do ramo têxtil e depois no Consulado Empresarial Suíço (Swiss Business HubLink externo) Índia, nem toda a família estava de acordo. “Nosso filho queria fazer uma formação profissional na Suíça aos 17 anos.” Eles encontraram uma solução para ele com amigos. “Mas eu estava na Suíça regularmente durante esse período”, diz Enderle.

Sua filha veio para a Índia com eles aos 14 anos de idade, estudou em vários outros países após o ensino médio e agora vive e trabalha na Suíça. Mesmo durante seus anos anteriores no exterior, a comunicação com seus filhos era mais virtual do que presencial. No entanto, eles são muito próximos.

Talvez essa separação local também seja mais fácil para eles porque o Sr. e a Sra. Enderle ainda não têm netos. Enderle tem alguns avós em sua vizinhança que emigraram e sentem saudades de seus netos.

A preparação é tudo

No entanto, ele e sua esposa Regula foram atingidos pelo desejo de viajar há dois anos. “Os meses frios e cinzentos na Suíça me afetaram”, diz Enderle. Depois de muitos anos na Índia, o Sr. e a Sra. Enderle estavam desejando um “ambiente mais bonito, mais quente e mais próximo do mar”.

O fato de a vida na Tailândia ser mais barata do que na Suíça teve um efeito colateral positivo.

Ao conversar com Michael Enderle, rapidamente fica claro que ele e sua esposa se prepararam bem para a emigração. Os requisitos para as autorizações de residência, as formalidades de entrada e as condições tributárias para a empresa de consultoria de Enderle na Suíça – tudo foi cuidadosamente esclarecido, verificado e organizado de acordo.

“O seguro de saúde foi um projeto separado dentro do nosso projeto de emigração”, diz Enderle. Ele e sua esposa acabaram encontrando uma empresa internacional de seguro-saúde em um plano chamado Expatriado. “No entanto, o seguro de saúde é um motivo para muitos suíços que querem emigrar não emigrarem definitivamente”, diz Enderle. Isso ocorre porque o cancelamento do registro na Suíça resulta no fim do seguro de saúde suíço – e soluções adequadas de acompanhamento privado também têm um preço.

Políticos procuram uma solução para garantir que esse não seja mais o caso:

Contra clichês e preconceitos

Enderle está convencido de que a emigração tem muito a ver com responsabilidade pessoal. “Isso também se aplica às instituições suíças, que ajudariam os cidadãos suíços em necessidade se algo imprevisto acontecesse”, diz ele. No entanto, é essencial levar em conta todas as possíveis constelações de vida futura ao planejar a emigração.

No entanto, o suíço está incomodado com o fato de que os aposentados suíços na Tailândia são generalizados e denunciados como parasitas, entre outras coisas. “Há esse estereótipo em toda parte, mas ele simplesmente não se aplica ao indivíduo”, diz Enderle. Ele se pergunta se os aposentados que quisessem emigrar para a Nova Zelândia também seriam rotulados como aproveitadores.

“As pessoas têm seu próprio senso de responsabilidade, seu próprio círculo e sua própria abordagem de como querem viver ou organizar suas vidas”, diz ele, acrescentando que isso nunca é estereotipado. “Onde e como você quer passar sua aposentadoria é com você”, diz Enderle.

Edição: Balz Rigendinger

Adaptação: Alexander Thoele

