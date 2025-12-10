Você já viajou com um passaporte suíço vencido?

Como cidadã(o) suíça(o), você tem direito a entrar no território suíço, mesmo que seus documentos de identidade estejam vencidos.

No entanto, é improvável que uma companhia aérea permita que você embarque em seu avião, pois ela é legalmente obrigada a garantir que os documentos de viagem das pessoas que transporta sejam válidos.

Você já passou pela situação desagradável de descobrir que seu passaporte estava vencido pouco antes de viajar? Que solução você encontrou? Você conseguiu embarcar com um passaporte vencido?

Em casos de emergência, as representações suíças têm a possibilidade de emitir um passaporte provisório. Você já recorreu a esse serviço, em que circunstâncias e como foi a experiência?

Conte suas experiências nos comentários abaixo!

Você também pode gravar sua mensagem (máximo de 30 segundos, na vertical) e enviá-la por SwisstransferLink externo para o endereço emilie.ridard@swissinfo.ch.