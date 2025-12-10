The Swiss voice in the world since 1935

Você já viajou com um passaporte suíço vencido?

Moderador:

Emigração, retorno à Suíça, família, educação, aposentadoria, serviços bancários, seguros: eu me preocupo com os suíços do estrangeiro e os informo sobre as questões que os preocupam. Apaixonada por idiomas e culturas, minha carreira deu uma guinada rápida pelo marketing e trabalho de assistente antes de cruzar a estrada para o jornalismo, em um trabalho que me permite conversar com pessoas de todas as partes do mundo.

Como cidadã(o) suíça(o), você tem direito a entrar no território suíço, mesmo que seus documentos de identidade estejam vencidos.

No entanto, é improvável que uma companhia aérea permita que você embarque em seu avião, pois ela é legalmente obrigada a garantir que os documentos de viagem das pessoas que transporta sejam válidos.

Você já passou pela situação desagradável de descobrir que seu passaporte estava vencido pouco antes de viajar? Que solução você encontrou? Você conseguiu embarcar com um passaporte vencido?

Em casos de emergência, as representações suíças têm a possibilidade de emitir um passaporte provisório. Você já recorreu a esse serviço, em que circunstâncias e como foi a experiência?

Conte suas experiências nos comentários abaixo!

Você também pode gravar sua mensagem (máximo de 30 segundos, na vertical) e enviá-la por SwisstransferLink externo para o endereço emilie.ridard@swissinfo.ch.

Participe da discussão

As contribuições devem respeitar as nossas regras. Se você tiver dúvidas ou quiser sugerir outros temas para debates, nos escreva!
cgp
cgp
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de FR.

Sim, em 1990. Fui a Marrocos e cheguei a Casablanca, onde o funcionário da alfândega me disse que o meu passaporte tinha expirado. Foi um momento solitário. Fui levado para um gabinete, seguido de funcionários aduaneiros. Finalmente, como sou suíço, deixaram-me passar. Ufa!

Oui en 1990. Je vais au maroc et arrivé à Casablanca le douanier m'indique que mon passeport est périmé. Grand moment de solitude. Suis conduit dans un bureau suivi des douaniers. Finalement comme je suis suisse ils me laissent passer. Ouf

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR