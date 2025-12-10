Sind Sie schon einmal mit einem abgelaufenen Schweizer Pass gereist?

Als Schweizer Bürgerin oder Bürger haben Sie das Recht, mit abgelaufenen Ausweispapieren in die Schweiz einzureisen.

Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass eine Fluggesellschaft Sie an Bord ihres Flugzeugs lässt, da diese gesetzlich dazu verpflichtet sind, die Gültigkeit der Reisedokumente der von ihr beförderten Personen sicherzustellen.

Ist es Ihnen schon einmal passiert, dass Ihr Reisepass kurz vor Reiseantritt abgelaufen ist? Welche Lösung haben Sie gefunden? Konnten Sie mit einem abgelaufenen Reisepass an Bord gehen?

In dringenden Fällen haben Schweizer Vertretungen die Möglichkeit, einen provisorischen Pass auszustellen. Haben Sie diese Dienstleistung schon einmal in Anspruch genommen? Unter welchen Umständen war das und wie ist es Ihnen dabei ergangen?

Erzählen Sie uns von Ihren Erlebnissen in einem Kommentar unten!

Sie können Ihre Nachricht auch filmen (max. 30 Sekunden, vertikal) und mir per Swisstransfer Externer Linkan emilie.ridard@swissinfo.ch schicken.