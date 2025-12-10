The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Sind Sie schon einmal mit einem abgelaufenen Schweizer Pass gereist?

Gastgeber/Gastgeberin

Auswanderung, Rückkehr in die Schweiz, Familie, Schulbildung, Renten, Banken, Versicherungen... Ich interessiere mich für die Schweizer und Schweizerinnen im Ausland und informiere sie über alltägliche oder grössere Themen, die sie beschäftigen und betreffen. Begeistert von Sprachen und Kulturen, führte mich mein beruflicher Werdegang über Stationen im Marketing und als Assistentin schliesslich in die Welt des Journalismus, in einer Position, die es mir zudem ermöglicht, mit der ganzen Welt zu kommunizieren.

Als Schweizer Bürgerin oder Bürger haben Sie das Recht, mit abgelaufenen Ausweispapieren in die Schweiz einzureisen.

Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass eine Fluggesellschaft Sie an Bord ihres Flugzeugs lässt, da diese gesetzlich dazu verpflichtet sind, die Gültigkeit der Reisedokumente der von ihr beförderten Personen sicherzustellen.

Ist es Ihnen schon einmal passiert, dass Ihr Reisepass kurz vor Reiseantritt abgelaufen ist? Welche Lösung haben Sie gefunden? Konnten Sie mit einem abgelaufenen Reisepass an Bord gehen?

In dringenden Fällen haben Schweizer Vertretungen die Möglichkeit, einen provisorischen Pass auszustellen. Haben Sie diese Dienstleistung schon einmal in Anspruch genommen? Unter welchen Umständen war das und wie ist es Ihnen dabei ergangen?

Erzählen Sie uns von Ihren Erlebnissen in einem Kommentar unten!

Sie können Ihre Nachricht auch filmen (max. 30 Sekunden, vertikal) und mir per Swisstransfer Externer Linkan emilie.ridard@swissinfo.ch schicken.

Diskutieren Sie mit!

Ihre Beiträge müssen unseren Richtlinien entsprechen. Wenn Sie Fragen haben oder ein Thema für eine Debatte vorschlagen möchten, wenden Sie sich bitte an uns!
cgp
cgp
Der folgende Kommentar wurde automatisch aus FR übersetzt.

Ja, im Jahr 1990. Ich fahre nach Marokko und in Casablanca angekommen, sagt mir der Zollbeamte, dass mein Pass abgelaufen ist. Großer Moment der Einsamkeit. Ich werde in ein Büro geführt, gefolgt von den Zollbeamten. Schließlich lassen sie mich passieren, weil ich Schweizer bin. Uff

Oui en 1990. Je vais au maroc et arrivé à Casablanca le douanier m'indique que mon passeport est périmé. Grand moment de solitude. Suis conduit dans un bureau suivi des douaniers. Finalement comme je suis suisse ils me laissent passer. Ouf

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft