Suspeito de ataque a faca na Alemanha é preso por relação com ‘grupo terrorista’

afp_tickers

3 minutos

A promotoria da Alemanha determinou neste domingo(25) a prisão preventiva de um cidadão sírio pelo ataque mortal em Solingen, reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI).

O suspeito identificado como “Issa Al H” continuará detido por “fortes suspeitas de pertencer a um grupo terrorista no exterior”, além de “assassinato” e “tentativa de homicídio”, declarou o Ministério Público Federal em Karlsruhe, no sudoeste, responsável pelo combate ao terrorismo.

Após um dia foragido, o suspeito de 26 anos se entregou no sábado e confessou, segundo a polícia, “ser responsável pelo ataque” em uma festa popular na cidade do oeste da Alemanha.

O EI assumiu a responsabilidade pelo ataque, afirmando que o objetivo era “vingar os muçulmanos na Palestina e em todos os lados”, segundo um comunicado divulgado por sua organização de propaganda Amaq.

O chanceler Olaf Shcolz visitará Solingen na manhã de segunda-feira, onde continuam as homenagens às vítimas.

Flores, velas e mensagens enchem as ruas próximas ao local.

Vários meios de comunicação alemães indicaram que o suspeito, que chegou ao país no final de dezembro de 2022, foi alvo de uma ordem de deportação para a Bulgária, país da União Europeia que registrou sua chegada e onde deveria ter solicitado asilo de acordo com o regras.

O vice-chanceler alemão, Robert Habeck, indicou que ele não constava das listas de extremistas islamistas considerados perigosos pelos serviços de segurança.

Os mortos no ataque são dois homens, de 56 e 67 anos, e uma mulher, de 56 anos. Oito pessoas também ficaram feridas, quatro delas gravemente.

“Os ataques foram dirigidos ao pescoço” das vítimas, segundo a polícia.

Uma manifestação do Alternativa Jovem para a Alemanha, a juventude do partido, está prevista para a tarde deste domingo perto do local do ataque.

Vários membros eleitos do partido defendem a expulsão em massa de estrangeiros.

Protestos contra a extrema direita também são esperados na cidade.

– Manchas de sangue –

A polícia também disse que prendeu um suspeito de 15 anos no sábado por “não ter denunciado” o ataque, e outra pessoa em um abrigo para requerentes de asilo perto do local do ataque, que considera uma “testemunha”.

A festa foi parte de uma série de eventos para comemorar o 650º aniversário de Solingen.

Com cerca de 150.000 habitantes, a pequena cidade fica na região mineira do Ruhr, entre Dusseldorf e Colônia.

Um homem identificado como Lars Breitrzke relatou ao periódico que estava perto do palco e que “percebeu, na expressão do cantor, que algo estava errado. Depois, uma pessoa caiu no chão a um metro de mim.”

Primeiramente, a testemunha pensou que se tratasse de alguém alcoolizado, mas, ao se virar, viu outros espectadores caídos e manchas de sangue no chão.

Vários ataques a faca foram registrados no último ano na Alemanha, o que levou a ministra do Interior, Nancy Faeser, a prometer acabar com esse tipo de crime.

O país enfrenta uma dupla ameaça à sua segurança: os atentados jihadistas e as ações de grupos de extrema direita.

bur-kas/rox/mas-hgs/mb/jc