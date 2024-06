Taylor Swift posa com príncipe William em show “esplêndido” em Londres

LONDRES (Reuters) – O príncipe William, do Reino Unido, posou para uma foto com a estrela da música norte-americana Taylor Swift e dois de seus filhos, Charlotte e George, na primeira noite da turnê Eras, de Swift, em Londres, na sexta-feira.

Foto postada no feed da rede social X do Palácio de Kensington com a legenda “Obrigado @taylorswift13 por uma ótima noite!” mostra William sorrindo enquanto Swift tirava uma selfie com ele e as crianças. William comemorou seu 42º aniversário na sexta-feira.

Swift também postou uma foto diferente dela com a realeza e seu parceiro Travis Kelce com a mensagem: “Happy Bday M8! Os shows em Londres estão tendo um início esplêndido”.

Antes do primeiro dos oito shows no Estádio de Wembley, em Londres, a cidade publicou uma versão especial do mapa do metrô londrino para marcar a ocasião, e a cerimônia de “Troca da Guarda” no Palácio de Buckingham contou com uma banda militar tocando uma das músicas de Swift.

(Reportagem de William James)