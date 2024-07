Tebet diz que Lula determinou compromisso de governo não gastar mais do que arrecada

(Reuters) – A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse nesta quinta-feira que o governo possui o compromisso, determinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de não gastar mais do que arrecada, acrescentando que tal premissa vai se refletir no orçamento do próximo ano.

Falando durante entrevista ao programa “Bom dia, Ministra”, no CanalGov, Tebet ainda afirmou que a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2025 será votada no Congresso entre agosto e setembro.