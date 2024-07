Temperaturas altas recordes atingem Oeste dos EUA

1 minuto

Por Tyler Clifford

(Reuters) – Uma onda de calor generalizada deve provocar novas temperaturas recordes ao longo da Costa Oeste dos Estados Unidos, com milhões de norte-americanos suando sob uma cúpula de calor que também paira sobre o Arizona e Nevada.

Cerca de 36 milhões de pessoas – cerca de 10% do país – estão sob alertas de calor excessivo com a cúpula de calor centrada na Califórnia, disse o Serviço Meteorológico Nacional (NWS) no domingo. A mudança climática está provocando ondas de calor extremas em todo o mundo e continuará a proporcionar condições meteorológicas perigosas nas próximas décadas, mostram pesquisas.

As temperaturas elevadas devem atingir ou exceder os recordes diários no Estado de Washington, Oregon, Califórnia, norte do Arizona e centro de Idaho.

As temperaturas estão até 20 graus acima do normal nesta época do ano em lugares como Redding, uma cidade no norte da Califórnia que atingiu o máximo histórico de 119 graus Fahrenheit (48 graus Celsius) no sábado, disse o meteorologista do NWS Bryan Jackson.

“Esperamos que ela simplesmente se desloque para o leste no início da próxima semana e basicamente persista durante a semana, então temos uma onda de calor realmente expansiva e extrema em andamento, e deve continuar esta semana”, disse ele.

Alertas de calor significam que as condições são iminentes.