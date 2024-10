Tempestade tropical Nadine varre Belize e causa chuvas em Yucatán, no México

CIDADE DE BELIZE (Reuters) – A tempestade tropical Nadine passou por Belize na manhã deste sábado, levando fortes chuvas e ventos para o país e para Yucatán, a península vizinha mexicana ao norte.

De lá, a tempestade deve atingir a Guatemala e os Estados mexicanos de Chiapas e Tabasco, de acordo com uma previsão do Centro Nacional de Furacões, com sede nos Estados Unidos.

Nadine chegou a Belize com chuvas na noite de sexta-feira, aguaceiros e trovoadas segundo disse à Reuters o meteorologista-chefe Ronald Gordon.

A tempestade, que vai para oeste a cerca de 15 km/h, estava com ventos máximos de 72 km/h e rajadas ainda mais fortes, disse o Centro Nacional de Furacões, acrescentando que os ventos sopravam para o norte, a 370 km do centro da tempestade.

O alerta de tempestade tropical do centro se estende desde a cidade de Belize até os resorts de praia mexicanos de Cancún e Cozumel.

Destinos turísticos populares fora de Belize continental – incluindo San Pedro, Ambergris Caye e Caye Caulker – provavelmente serão atingidos pela tempestade.

Nadine deve perder força na tarde de sábado, quando atingir o interior e se dissipar sobre o México na manhã de domingo, disse o centro de furacões.

(Reportagem de José Sánchez)