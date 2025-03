Terremoto de magnitude 7,7 deixa pelo menos 20 mortos em Mianmar e três na Tailândia

O devastador terremoto de magnitude 7,7 que atingiu Mianmar nesta sexta-feira (28) deixou pelo menos 20 mortos, e na vizinha Tailândia três pessoas morreram quando um arranha-céu em construção desabou, deixando dezenas de trabalhadores sob os escombros.

O epicentro do terremoto foi localizado a 16 quilômetros da cidade de Sagaing, Mianmar, a uma profundidade de 10 quilômetros, por volta das 12h50, hora local (3h20 no horário de Brasília), informou o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O terremoto afetou estradas, com rachaduras profundas, derrubou prédios e destruiu a famosa Ponte Ava.

O nível de devastação forçou a junta militar que governa o país a fazer um apelo incomum por ajuda internacional e declarar estado de emergência em seis regiões.

União Europeia, França e Índia já manifestaram disposição de enviar ajuda.

O terremoto, cujo epicentro foi localizado perto da cidade birmanesa de Mandalay, foi seguido por um forte tremor secundário de magnitude 6,4 alguns minutos depois, e os tremores prosseguiam na área.

O hospital geral da capital Naypyidaw, localizado a 250 quilômetros do epicentro, recebeu centenas de vítimas.

Um médico do centro disse à AFP que até agora foram contabilizados 20 mortos e muitos feridos. “Nunca vi nada assim. Estamos tentando administrar a situação”, disse um médico.

Devido à saturação do hospital, muitos feridos foram tratados fora do local, no chão ou em macas improvisadas. Algumas vítimas gritavam de dor, outras estavam deitadas no chão, com soro nos braços, enquanto eram confortadas por suas famílias.

O chefe da junta governante, Min Aung Hlaing, visitou o hospital.

O pedido incomum de ajuda dos militares birmaneses é um indício da extensão dos danos e da magnitude potencial do número de mortos, em um país onde a infraestrutura e o sistema de saúde foram devastados por quatro anos de guerra civil.

– “Ajuda, por favor” –

O terremoto abalou fortemente o norte da Tailândia e também a capital Bangcoc, a cerca de 1.000 quilômetros do epicentro.

As autoridades tailandesas declararam estado de emergência na capital, onde um prédio em construção com mais de 30 andares desabou, com dezenas de trabalhadores dentro.

O vice-primeiro-ministro Phumtham Wechayachai disse aos repórteres que pelo menos três trabalhadores morreram e 81 ficaram presos nos escombros, uma mistura de sucata e fragmentos de blocos de cimento.

“Quando cheguei para inspecionar o local, ouvi pessoas pedindo ajuda”, disse Worapat Sukthai, vice-chefe de polícia do distrito de Bang Sue, à AFP.

“Nunca vivenciamos um terremoto com impacto tão devastador”, disse ele.

– “Instintivo” –

Na capital tailandesa, as pessoas estão acostumadas a tremores e são treinadas para procurar abrigo do lado de fora dos prédios, mas o terremoto desta sexta-feira causou comoção.

“Eu estava fazendo compras em um shopping quando notei alguns sinais de movimento e saí correndo”, disse Attapong Sukyimnoi, um corretor da bolsa. “Eu sabia que precisava chegar a um espaço aberto, foi instintivo”.

O terremoto também foi sentido na província chinesa de Yunnan, na fronteira com Mianmar, de acordo com o Centro de Redes Sísmicas da China (Cenc).

Os terremotos em Mianmar são relativamente frequentes. Entre 1930 e 1956, seis tremores com magnitude 7 ou superior foram registrados na falha de Sagaing, que percorre o centro do país, segundo o USGS.

O ritmo vertiginoso de desenvolvimento das cidades birmanesas, combinado com as infraestruturas precárias e um planejamento urbanístico deficiente, tornam o país vulnerável a terremotos e outros desastres.

Além disso, Mianmar é cenário de grande instabilidade desde o golpe militar de fevereiro de 2021, que desencadeou uma repressão violenta e combates entre o Exército e grupos étnicos armados e dissidentes.

