Tesouro lança 5ª-feira edital para leilão de linha de crédito destinada a impulsionar projetos verdes, dizem fontes

1 minuto

Por Marcela Ayres

BRASÍLIA (Reuters) – O Tesouro lançará na quinta-feira o edital para o leilão da linha de crédito de blended finance, que combina capital privado e de instituição de fomento, disseram duas fontes com conhecimento do assunto à Reuters nesta quarta-feira.

A medida integra um pacote mais amplo para atração de investimentos privados externos necessários à transformação ecológica do país anunciado em fevereiro e que também continha soluções de hedge cambial de longo prazo, conforme o presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca posicionar o Brasil como protagonista na agenda verde.

Sob as condições determinadas no edital, instituições financeiras poderão tomar a linha e repassá-las aos investidores em complemento a operações de mercado de capitais no exterior, que devem necessariamente financiar projetos em setores-chave da transformação ecológica.

O Conselho Monetário Nacional já havia regulamentado a linha de blended finance em abril, definindo inclusive que ela contaria com uma taxa de juros de 1% ao ano.