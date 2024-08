Tim Walz, candidato a vice-presidente na chapa de Kamala, discursa na convenção democrata

Por Andrea Shalal e Stephanie Kelly

CHICAGO (Reuters) – O candidato a vice-presidente dos Estados Unidos Tim Walz liderou os colegas democratas em um discurso político na noite de quarta-feira, prometendo que ele e a companheira de chapa Kamala Harris triunfarão sobre o republicano Donald Trump nas eleições de novembro.

O governador de Minnesota, que era pouco conhecido nos Estados Unidos há 15 dias, reconheceu que nunca havia feito um discurso tão grande, mas disse que, como ex-técnico de futebol americano do ensino médio, “já dei muitas palestras de incentivo”.

A multidão respondeu com gritos de “Técnico, Técnico, Técnico!”

Walz levou seu estilo simples de falar e seus valores de cidade pequena para o palco nacional, acompanhado por uma série de personalidades políticas e artistas famosos na terceira noite da Convenção Nacional Democrata em Chicago.

Walz, de 60 anos, aceitou a indicação de seu partido para o cargo de número dois.

Ele disse que os Estados Unidos devem ser um lugar onde as crianças não passam fome, onde a saúde e a moradia são direitos humanos e onde “o governo não se meta no seu quarto”, referindo-se aos ataques republicanos ao direito ao aborto e ao casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Ele falou sobre a preservação das liberdades que os democratas dizem estar sob ataque de Trump, de 78 anos, que está fazendo sua terceira candidatura à Casa Branca por um partido majoritário. Walz disse que um segundo mandato de Trump não serviria a ninguém, exceto aos ricos e aos mais radicais.

Na plateia, ao lado da mãe e da irmã, o filho de Walz, Gus, de 17 anos, levantou-se durante os comentários do pai, apontando para o palco e parecendo gritar: “Esse é o meu pai”, e derramando lágrimas.

Kamala Harris, de 59 anos, discursará na última noite do encontro, na quinta-feira.