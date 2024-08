Tite passa bem após problemas cardíacos, diz clube

(Reuters) – O técnico do Flamengo, Tite, está bem depois de ser internado no Rio de Janeiro com um batimento cardíaco irregular, disse o clube neste sábado.

O técnico de 63 anos deve receber alta do hospital neste sábado com a recomendação de descansar por dois dias e perderá o confronto de domingo contra o Bragantino, disse o Flamengo.

“O técnico Tite apresentou boa evolução clínica com o tratamento que vem recebendo. A arritmia foi revertida e o ritmo cardíaco normalizado”, informou o clube.

O assistente técnico Matheus Bachi, filho de Tite, comandará a equipe contra o Bragantino, acrescentou o Flamengo.

(Por Chiranjit Ojha)