Tom Cruise entrega a bandeira olímpica para Los Angeles, encerrando os Jogos de Paris

4 minutos

Por John Irish e Richard Lough

PARIS (Reuters) – O astro do cinema Tom Cruise desceu de rapel do teto do estádio nacional da França e recebeu a bandeira olímpica, trazendo uma dose pesada de Hollywood para a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris, enquanto a capital francesa passava a vez para o próximo anfitrião, Los Angeles.

A vencedora do Grammy H.E.R ressoou a trilha sonora de Missão Impossível enquanto Cruise fazia seu salto, arrancando suspiros dos espectadores ao descer 50 metros até o chão do Stade de France, em um final de cerimônia que misturou o tradicional, o obscuro e o brilho hollywoodiano.

Enquanto Paris usou marcos icônicos como a Torre Eiffel e o Palácio de Versalhes para conquistar os corações dos atletas olímpicos e dos espectadores, Los Angeles foi rápida em recorrer a seu principal atrativo: celebridades de ponta.

Paris fechou as cortinas de uma Olimpíada que trouxe esportes espetaculares ao coração da capital, dando uma nova vida à marca olímpica machucada pelas dificuldades dos Jogos de 2016 no Rio de Janeiro e pelo espírito monótono do evento afetado pela Covid-19 em Tóquio.

Até mesmo os parisenses foram contagiados pelo fervor olímpico.

“Queríamos sonhar. Conseguimos Léon Marchand”, disse o chefe dos Jogos de Paris 2024, Tony Estanguet, à multidão, referindo-se ao nadador francês que ganhou quatro medalhas de ouro na natação.

“De um dia para o outro, Paris se tornou uma festa e a França se encontrou. De um país de resmungões, nos tornamos um país de torcedores frenéticos.”

“CULTURA DE PAZ”

As duas semanas de drama esportivo viram China e Estados Unidos disputarem o primeiro lugar na tabela de medalhas até o último evento.

Ecoando a dor de cabeça causada à França pelos EUA na final do basquete masculino, a equipe feminina norte-americana deu à França uma derrota angustiante por um ponto na mesma modalidade, conquistando a 40ª medalha de ouro e o primeiro lugar no quadro de medalhas.

Quando o mundo emergia da pandemia de Covid em 2022, Paris havia prometido uma “luz no fim do túnel” olímpica e um palco para disputas despreocupadas.

Mas a guerra da Rússia na Ucrânia no flanco oriental da Europa, o conflito no Oriente Médio e o estado elevado de alerta de segurança da França pairavam como grandes preocupações quando os Jogos começaram.

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, saudou os atletas ao declarar o encerramento dos Jogos.

“Durante todo esse tempo, vocês viveram pacificamente juntos sob um mesmo teto na Vila Olímpica. Vocês se abraçaram”, disse Bach. “Vocês se respeitaram, mesmo que seus países estivessem divididos por guerra e conflito. Vocês criaram uma cultura de paz.”

ALTO NÍVEL PARA LOS ANGELES

A saída de Cruise em uma motocicleta levou a cerimônia de encerramento para um vídeo pré-gravado do ator de 62 anos pulando de paraquedas até o letreiro de Hollywood, onde uma captura ampla mostrava os anéis olímpicos incorporados ao marco de Los Angeles.

A bandeira então foi passada por atletas olímpicos dos EUA, tanto do passado quanto do presente, enquanto percorria a cidade até chegar a uma festa na praia, onde os ícones da música de Los Angeles, Red Hot Chili Peppers, Billie Eilish, Snoop Dogg e Dr. Dre se apresentaram.

A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, reconheceu que Paris estabeleceu um padrão elevado. Mas a Cidade dos Anjos se apresentou como um farol de diversidade e contará com Hollywood para apoiar a sua imagem.

“Eles têm um nível alto para alcançar. Muito trabalho a ser feito”, disse James Rutledge, de 59 anos, um ex-banqueiro que vestia uma camiseta da seleção dos EUA do lado de fora do Stade de France. “Hollywood é a próxima? Isso é algo para se brincar.”

(Reportagem de correspondentes da Reuters)