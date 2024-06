Torcedores do Valência são condenados por insulto racista contra Vinícius Jr

reuters_tickers

3 minutos

Por Fernando Kallas e Emma Pinedo

MADRI (Reuters) – Três torcedores do Valência foram condenados a oito meses de prisão, nesta segunda-feira, por crimes de ódio contra o jogador do Real Madrid Vinícius Jr., a primeira condenação por insultos racistas em um estádio de futebol na Espanha, anunciou o tribunal.

“A sentença proferida hoje, que é definitiva, estabelece como provado que os três réus insultaram Vinícius com gritos, gestos e cânticos referentes à cor de sua pele”, disse o tribunal em um comunicado.

“Esses gritos e gestos de natureza racista, que consistiam, entre outras coisas, na repetição de sons e na imitação de movimentos de macacos, causaram ao jogador de futebol sentimentos de frustração, vergonha e humilhação, com o consequente enfraquecimento de sua dignidade intrínseca.”

Na Espanha, sentenças de prisão inferiores a dois anos por crimes não violentos raramente exigem que um réu sem condenações anteriores cumpra pena de prisão, portanto, os três provavelmente permanecerão livres, a menos que cometam outros delitos.

Os três torcedores, que se declararam culpados das acusações, também foram proibidos de entrar em estádios de futebol por dois anos e condenados a pagar os custos do processo.

“Essa decisão é uma ótima notícia para a luta contra o racismo na Espanha, já que repara o dano sofrido por Vinícius Jr. e envia uma mensagem clara às pessoas que vão a um estádio de futebol para insultar que a LaLiga as identificará, as denunciará e haverá consequências criminais para elas”, disse o presidente da LaLiga, Javier Tebas.

Os fatos ocorreram no estádio Mestalla, em Valência, em maio do ano passado, quando insultos racistas foram lançados contra Vinícius durante uma partida da liga.

Eles levaram a uma onda de apoio ao atacante brasileiro e estimularam uma série de campanhas locais e internacionais, incluindo a criação de um comitê antirracismo da Fifa formado por jogadores.

“Durante a audiência, os réus leram uma carta de desculpas a Vinícius Jr., à LaLiga e ao Real Madrid”, informou a LaLiga em um comunicado na segunda-feira.

O Real Madrid disse que os réus demonstraram arrependimento e, em sua carta, “pediram aos torcedores que todos os traços de racismo e intolerância fossem banidos das competições esportivas”.

“O Real Madrid, que junto com Vinícius Jr. atuou como promotor particular nesses processos, continuará a trabalhar para proteger os valores do nosso clube e erradicar qualquer comportamento racista no mundo do futebol e do esporte”, acrescentou o clube em um comunicado.

Vinícius, de 23 anos, ajudou o Real Madrid a conquistar o título da LaLiga e a Liga dos Campeões na última temporada. Ele foi eleito o melhor jogador da temporada da Liga dos Campeões e é um dos favoritos para ganhar a Bola de Ouro de melhor jogador do mundo em outubro.

Dezesseis incidentes de abuso racista contra Vinícius foram relatados aos promotores espanhóis pela LaLiga nas duas últimas temporadas.