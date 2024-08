Três pessoas morrem após ataque a facadas em festival no oeste da Alemanha

reuters_tickers

2 minutos

SOLINGEN, Alemanha (Reuters) – Três pessoas foram mortas e outras três ficaram gravemente feridas em um ataque a facadas em um festival na noite desta sexta-feira na cidade de Solingen, no oeste da Alemanha, segundo a polícia.

A polícia informou que, por volta das 22h (horário local), um único homem não identificado atacou várias pessoas.

O jornal Bild citou testemunhas dizendo que o autor do crime ainda estava foragido.

“Fico com o coração partido por ter havido um ataque em nossa cidade. Tenho lágrimas nos olhos quando penso naqueles que perdemos. Oro por todos aqueles que ainda estão lutando por suas vidas”, disse o prefeito Tim-Oliver Kurzbach em um comunicado.

A polícia disse que o ataque ocorreu em um festival para homenagear o 650º aniversário da cidade.

“Há vários mortos e feridos devido a um ataque com faca”, disse a polícia em um post no X.

A polícia local disse que não poderia o comunicado do prefeito, uma praça de mercado onde bandas ao vivo estavam tocando.

Solingen fica no Estado da Renânia do Norte-Vestfália, o mais populoso da Alemanha e que faz fronteira com a Holanda.

Esfaqueamentos e tiroteios fatais na Alemanha são relativamente incomuns.

Em junho, um policial de 29 anos morreu após ser esfaqueado na cidade alemã de Mannheim durante um ataque a uma manifestação de direita.

Houve um ataque a facadas em um trem em 2021, que deixou vários feridos.

O governo alemão tem buscado endurecer as regras sobre facas que podem ser carregadas em público, reduzindo o comprimento permitido

(Reportagem de Thilo Schmuelgen, Thomas Seythal e Tom Sims)