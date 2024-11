Suíça vai introduzir sistema de reciclagem de roupas

O objetivo é tornar a reutilização, o reparo e a reciclagem de têxteis comuns na Suíça Keystone-SDA

Sete empresas do setor têxtil e de vestuário fundaram a associação Fabric Loop na Suíça na terça-feira (12). A associação tem o objetivo de impulsionar a economia circular no setor com uma contribuição de reciclagem antecipada.

O objetivo é tornar a reutilização, o reparo e a reciclagem de têxteis comuns na Suíça, informou a associação na terça-feira. As empresas fundadoras são Calida, Mammut, Odlo, PKZ, Radys, Switcher e Workfashion.

A visão dos envolvidos é um sistema holístico que começa no estágio de produção. As contribuições antecipadas de reciclagem na compra de um produto destinam-se a fornecer a infraestrutura, as tecnologias e os serviços necessários. Ainda não é possível determinar o valor dessas contribuições, pois os custos para fechar o ciclo devem ser calculados primeiro.

Harmonização com o sistema da UE

De acordo com a Fabric Loop, o sistema suíço também deve ser harmonizado com o mercado da União Europeia para que a cooperação transfronteiriça seja possível. Em longo prazo, todos os participantes do mercado – incluindo plataformas online estrangeiras em particular – também devem cofinanciar o sistema.

A Fabric Loop disse que soluções industriais como essas devem ser introduzidas em toda a UE a partir de 2026. As empresas de todos os Estados-membros seriam mais responsabilizadas por essa estratégia têxtil da UE, o que também afetaria as empresas de outros países, como a Suíça, que fazem entregas na UE.

Sistema de reciclagem de PET como modelo

Na Suíça, o bem-sucedido sistema de reciclagem de PET, que possibilitou a coleta, a classificação e a reciclagem de garrafas plásticas em toda a linha, também é um modelo a ser seguido.

“Não queremos reinventar a roda, mas sim aproveitar o que já existe onde funciona”, disse Nina Bachmann, da associação industrial suíça Swiss Textiles, que está apoiando o projeto.

Entretanto, antes que essa solução do setor possa ser lançada, é necessário um trabalho preparatório. A associação Fabric Loop quer desenvolver a base legal e organizacional para isso em 2025. Outras empresas também devem ser conquistadas para o projeto e o modelo de negócios deve ser desenvolvido.

