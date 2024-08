CEOs na Suíça ganham 143 vezes mais do que o menor salário da empresa

Segundo o sindicato Unia, a diferença entre os salários mais altos e mais baixos está aumentando . Keystone-SDA

No ano passado, os principais executivos da Suíça ganharam, em média, 143 vezes mais do que seus funcionários mais mal pagos. De acordo com um estudo do sindicato Unia, a diferença salarial continua a aumentar.

Em 2022, a diferença salarial ainda era de 1:139, afirmou o sindicato Unia na segunda-feira no estudo salarial, que foi publicado por ocasião de uma campanha perto do escritório de Berna da Associação Suíça de Empregadores. O sindicato encontrou a maior diferença de 1:267 no grande banco UBS.

O CEO do UBS, Sergio Ermotti, ganhou CHF 14,4 milhões em nove meses, ou CHF 84.000 por dia de trabalho. De acordo com o Unia, esse valor teria sido de CHF 19,2 milhões para o ano inteiro, 50% a mais do que o CEO anterior do UBS, Ralph Hamers.

Ermotti ganhou 1,5 vezes mais em um dia do que a pessoa mais mal paga do UBS ganha em um ano.

Enriquecimento de CEOs e acionistas

Em geral, os salários mais altos continuaram a subir: cinco CEOs ganharam mais de CHF 10 milhões. Vasant Narasimhan, da Novartis, por exemplo, ganhou CHF 16,2 milhões. Isso significa que seu salário quase dobrou em comparação com o ano anterior. Em terceiro lugar, o CEO que está deixando a Nestlé, Ulf Mark Schneider, recebeu CHF 11,2 milhões, quase um milhão a mais do que no ano anterior.

+ Custo de vida precário revela ilusão salarial suíça

Os acionistas também se beneficiaram dos lucros das maiores empresas suíças. Um total de CHF 45 bilhões em dividendos foi distribuído aos acionistas, em comparação com CHF 44,3 bilhões no ano anterior. Somente a Roche e a Nestlé pagaram CHF 8 bilhões cada. Os acionistas também se beneficiaram das recompras de ações.

Sindicatos reivindicam melhores salários

Isso mostra que, na verdade, há dinheiro mais do que suficiente para aumentar os salários mais baixos, disse o Unia. Entretanto, esses salários quase não mudaram. Pelo contrário: devido ao aumento do custo de vida – como mensalidades de planos de saúde e aluguéis – eles perderam ainda mais valor. O mesmo se aplica aos salários médios ajustados pela inflação.

Há uma semana, a organização que reúne os funcionários, Travail Suisse, já havia solicitado aumentos salariais significativos de até 4% para o próximo ano. O Unia planeja realizar uma grande manifestação salarial em Berna no dia 21 de setembro.

Para o estudo, o sindicato examinou os salários nas 36 maiores empresas da Suíça.

(Adaptação: Fernando Hirschy)

