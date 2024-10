Tropas russas apertam cerco contra cidade ucraniana de Chasiv Yar

afp_tickers

4 minutos

As tropas russas conseguiram atravessar um canal que servia como linha de defesa natural de Chasiv Yar e continuam seu avanço no leste da Ucrânia, informou, nesta terça-feira (22), um oficial do exército ucraniano.

Chasiv Yar, que tinha cerca de 12.000 habitantes antes do início da invasão russa, em fevereiro de 2022, está situada em um terreno elevado, o que permite uma visão estratégica do que ocorre em outras localidades.

“O inimigo conseguiu cruzar nossa linha de defesa, mas não há nenhuma falha crítica e não estamos perto de perder Chasiv Yar”, afirmou em um pronunciamento televisivo o porta-voz militar Ivan Petrishak, da 24ª brigada ucraniana.

Os soldados russos conseguiram atravessar um canal a leste da cidade, que os separava das tropas ucranianas e que durante muito tempo serviu como barreira natural.

Seu avanço foi, no entanto, “bloqueado” e os combates continuam, acrescentou Petrishak.

As tropas russas haviam conseguido cruzar esse canal várias vezes no passado, mas até agora no que pareciam ser incursões limitadas.

Os mapas da linha de frente mostram que as tropas russas avançaram nas últimas semanas em ambos os lados da cidade, que corre o risco de ser cercada.

A captura de Chasiv Yar poderia aumentar o perigo para cidades como Kramatorsk e Sloviansk, importantes bases logísticas do exército ucraniano e onde ainda residem muitos habitantes.

As tropas de Moscou avançam na região leste de Donetsk, e os soldados ucranianos, em menor número e com menos armamento, têm dificuldades para detê-las.

– Três mortos em Sumy –

Dois adultos e uma criança morreram em um ataque noturno contra a cidade de Sumy, no nordeste da Ucrânia, e outros dois civis em outro ataque na região de Donetsk, no leste, informaram as autoridades ucranianas nesta terça-feira.

Em Sumy, capital da região com o mesmo nome, o ataque mortal de drones de combate atingiu várias casas, precisou a administração regional.

A cidade tinha mais de 250.000 habitantes antes da invasão russa.

Em reação aos ataques, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, voltou a pedir a seus aliados ocidentais que forneçam mais sistemas de defesa aérea.

Zelensky também deseja que seu exército seja autorizado a utilizar o armamento fornecido por seus parceiros para atacar alvos militares em profundidade no território russo.

A Rússia intensificou recentemente seus ataques ao leste da Ucrânia em resposta à ofensiva surpresa lançada por Kiev no início de agosto na região russa de Kursk, do outro lado da fronteira, onde as forças ucranianas, que entraram em agosto, ainda controlam centenas de quilômetros quadrados.

Um bombardeio noturno deixou dois mortos e um ferido na região de Donetsk, anunciaram nesta terça-feira os serviços de emergência regionais.

O Ministério da Defesa russo afirma ter tomado a pequena localidade de Novosadove, nesta memsa região, confirmando o avanço de suas tropas diante de um exército ucraniano que está retrocedendo.

Nos territórios ocupados pela Rússia, um homem morreu em um ataque de drone ucraniano em Energodar, uma cidade controlada pelas forças russas e situada perto da usina nuclear de Zaporizhzhia, segundo o governador regional instalado por Moscou, Yevgeny Balitsky.

bur-jbr-led/fv/lpt/mab/mb/jb/mvv