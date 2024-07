Trump é retirado de comício na Pensilvânia após disparos

O ex-presidente americano Donald Trump, candidato à reeleição, foi retirado do palco neste sábado durante um comício na Pensilvânia, após disparos serem ouvidos, segundo jornalistas da AFP.

Trump, que iniciava seu discurso, colocou a mão na orelha direita e foi visto com sangue escorrendo pelo rosto após os disparos, enquanto era cercado por agentes do Serviço Secreto, que o escoltaram de punho erguido, em sinal desafiador, até o seu carro, diante de uma plateia cheia de apoiadores.

“Vimos muitas pessoas se jogarem no chão, confusas. Ouvi disparos”, descreveu John Yeykal, de Franklin, Pensilvânia, que assistia pela primeira vez a um comício de Trump.

“O Serviço Secreto implementou medidas de proteção e o ex-presidente está a salvo. Trata-se, agora, de uma investigação ativa, e mais informações serão divulgadas quando estiverem disponíveis”, publicou no X o chefe de comunicação da agência, Anthony Guglielmi.

“O presidente Trump agradece às forças de ordem e às primeiras pessoas que intervieram, por sua ação rápida durante esse ato hediondo. Ele passa bem e está sendo examinado em um centro médico local. Haverá mais detalhes”, completou o porta-voz da campanha republicana, Steven Cheung.

“Estou grato por saber que ele está seguro e passa bem”, disse o presidente Joe Biden, adversário de Trump na corrida eleitoral. “Estou rezando por ele e por sua família, e por todos aqueles que estavam no comício, enquanto aguardamos mais informações. Devemos nos unir como nação e condenar esse tipo de violência.”

Segundo a imprensa americana, o suspeito de ter atirado em Trump morreu, assim como um membro da plateia.

“O promotor distrital do condado de Butler, Richard Goldinger, disse que duas pessoas morreram, entre elas o aparente atirador”, informou o jornal Washington Post. Um segundo espectador também pode ter sido atingido.

O comício em Butler, na Pensilvânia, transformou-se em cenas de caos quando barulhos semelhantes a tiros foram ouvidos, seguidos de gritos. “Deixe-me pegar meus sapatos”, ouviu-se Trump, 78, dizer ao microfone, enquanto agentes o ajudavam a se levantar para deixar o local.

O líder da maioria democrata no Senado americano, Chuck Schumer, publicou no X que ficou “horrorizado” com o incidente e que está “aliviado” em saber que Trump passa bem: “A violência política não tem lugar em nosso país”, afirmou, assim como o ex-presidente democrata Barack Obama.

“Esta noite, todos os americanos estão gratos pelo presidente Trump parecer estar bem após um ataque desprezível durante um comício pacífico. A violência não tem lugar em nossa política”, declarou o líder da minoria republicana, Mitch McConnell.

O bilionário Elon Musk manifestou na mesma rede social apoio a Trump, e disse que deseja ao republicano uma pronta recuperação.

O comício de hoje era o último de Trump antes da convenção republicana na qual ele será nomeado oficialmente candidato do partido para enfrentar o democrata e presidente Joe Biden em novembro.

Os Estados Unidos possuem um histórico de violência política, e presidentes, ex-presidentes e candidatos contam com uma segurança rigorosa.

