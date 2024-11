Trump anuncia que senador Marco Rubio será seu secretário de Estado

2 minutos

Donald Trump anunciou nesta quarta-feira (13) que o senador pela Flórida Marco Rubio será o chefe da diplomacia de seu futuro governo.

Rubio é uma “voz muito poderosa para a liberdade” e “um guerreiro destemido que nunca recuará diante de nossos adversários”, disse Trump em um comunicado sobre o próximo secretário de Estado.

Rubio, filho de imigrantes cubanos, é considerado um falcão partidário, favorável a aplicar uma linha-dura com a China e o Irã. Ele também apoia Israel e quer acabar com a guerra na Ucrânia.

Em relação à América Latina, o senador é um crítico severo do governo castrista de Cuba, do presidente venezuelano Nicolás Maduro e do nicaraguense Daniel Ortega.

Em um comunicado, Rubio disse que trabalhará com Trump “todos os dias para implementar sua agenda de política externa.”

“Sob a liderança do presidente Trump, traremos a paz através da força e sempre colocaremos os interesses dos americanos e dos Estados Unidos acima de tudo”, acrescentou.

Quando os meios de comunicação divulgaram que Trump pretendia nomear Rubio como secretário de Estado, o presidente eleito recebeu ligações de congressistas republicanos pedindo que reconsiderasse sua decisão, acusando-o de ser belicista.

Tulsi Gabbard, uma ex-democrata recém-nomeada chefe de inteligência, também compartilha dessa opinião.

No passado, Trump e Rubio foram rivais nas primárias republicanas de 2016.

Naquela época, a relação entre os dois era péssima. O senador disse que Trump tinha as “mãos pequenas” e o chamou de “golpista”. O magnata também zombava dele, chamando-o de “pequeno Marco”.

A relação foi melhorando durante o mandato presidencial de Trump, com quem Rubio trabalhou em temas relacionados à América Latina.

Rubio, muito conhecido entre os hispânicos, teve um papel de destaque nas eleições presidenciais de 5 de novembro, mobilizando o eleitorado latino.

