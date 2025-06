Trump autoriza fusão das siderúrgicas US Steel e Nippon Steel

O presidente Donald Trump assinou nesta sexta-feira um decreto que autoriza a fusão das gigantes do aço US Steel e Nippon Steel, após as empresas chegarem a um acordo sobre as garantias de segurança nacional dos Estados Unidos.

O acordo encerra uma saga sobre a propriedade de um ativo nacional-chave desde que os dois grupos industriais anunciaram, em 2023, um plano para que a Nippon Steel adquirisse a US Steel por US$ 14 bilhões. A operação foi bloqueada pelo ex-presidente Joe Biden, por se tratar, segundo ele, de um assunto de segurança nacional.

No mês passado, Trump expressou seu apoio a uma “associação planejada” entre os dois grupos. “A US Steel PERMANECERÁ nos Estados Unidos e manterá sua sede na grande cidade de Pittsburgh”, publicou na rede Truth Social, na ocasião.

Em comunicado conjunto, US Steel e Nippon Steel comemoraram a decisão: “Trump aprovou a associação histórica entre as empresas, que permitirá investimentos na fabricação de aço nos Estados Unidos, protegendo e criando mais de 100.000 postos de trabalho.

“Adicionalmente ao decreto do presidente que aprovou a parceria, as empresas assinaram o Acordo de Segurança Nacional (NSA, sigla em inglês) com o governo dos Estados Unidos”, que prevê novos investimentos, de cerca de US$ 11 bilhões, até 2028, detalharam.

O anúncio foi feito após uma revisão do acordo pelo Comitê sobre Investimentos Estrangeiros nos Estados Unidos, responsável por analisar as implicações para a segurança nacional das aquisições estrangeiras de empresas americanas.

