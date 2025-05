Trump dará entrevista coletiva com Musk nesta sexta-feira

O presidente americano, Donald Trump, dará uma entrevista coletiva com Elon Musk nesta sexta-feira, no último dia do empresário à frente da missão para cortar os gastos federais.

Musk anunciou ontem que seu papel no governo americano havia se encerrado, logo após criticar o projeto de lei orçamentário de Trump. O empresário considera que o projeto, aprovado pela Câmara dos Representantes e pendente de votação no Senado, aumentaria o déficit e minaria o trabalho do Departamento de Eficiência Governamental (Doge), que demitiu dezenas de milhares de funcionários públicos.

“Tenho uma entrevista coletiva às 13h30 de amanhã com Elon Musk no Salão Oval”, anunciou Trump na rede Truth Social. “Esse será o seu último dia, mas não verdadeiramente, porque ele sempre estará conosco, ajudando-nos a todo momento.”

Musk disse que o Doge, comissão consultiva que ele representou, havia se tornado “um bode expiatório” do descontentamento com o governo. “À medida que meu tempo programado como funcionário especial do governo chega ao fim, gostaria de agradecer ao presidente Donald Trump pela oportunidade de reduzir os gastos supérfluos”, publicou ontem no X.

