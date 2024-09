Trump descarta novo debate com Kamala Harris nos EUA

(Reuters) – O republicano Donald Trump disse nesta quinta-feira que não vai participar de novos debates com sua rival, a democrata Kamala Harris, antes da eleição de 5 de novembro, após várias pesquisas mostrarem que ela venceu o encontro desta semana.

“NÃO HAVERÁ O TERCEIRO DEBATE”, escreveu o ex-presidente na rede social Truth Social, referindo-se ao primeiro encontro com o presidente dos EUA, Joe Biden, em junho, e o evento contra a vice-presidente Kamala Harris, no início desta semana.

Por mais que Trump tenha elogiado seu próprio desempenho, seis doadores republicanos e três conselheiros do ex-presidente que falaram com a Reuters no início da semana avaliaram que Kamala venceu, pela incapacidade de Trump de se manter dentro da mensagem do partido.

O debate atraiu 67,1 milhões de telespectadores, segundo dados da Nielsen.

Em sua postagem, Trump disse que as pesquisas mostram que ele venceu o debate, mas, ao contrário, diversos levantamentos mostram que os espectadores acharam que Kamala foi melhor.

A maioria das pessoas que assitiu o debate acha que Kamala teve melhor desempenho do que Trump, segundo pesquisa da CNN divulgada logo após o evento.

Já o YouGov mostrou que 54% dos entrevistados acham que Kamala Harris venceu, enquanto 31% disseram que a vitória foi de Trump.

(Reportagem de Costas Pitas)