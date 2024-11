Trump deve escolher Brooke Rollins como secretária de agricultura, relata WSJ

WASHINGTON (Reuters) – O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, deve escolher Brooke Rollins, presidente do America First Policy Institute, como secretária de agricultura, informou o Wall Street Journal neste sábado.

Se confirmada, Rollins lideraria uma agência de 100.000 pessoas com escritórios em todos os condados do país, cuja competência inclui programas agrícolas e de nutrição, silvicultura, empréstimos imobiliários e agrícolas, segurança alimentar, desenvolvimento rural, pesquisa agrícola, comércio e muito mais. Tinha um orçamento de 437,2 bilhões de dólares em 2024.

A equipe de transição de Trump não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A agenda do indicado teria implicações para as dietas e carteiras americanas, tanto urbanas quanto rurais. Autoridades e funcionários do Departamento de Agricultura negociam acordos comerciais, orientam recomendações alimentares, inspecionam carnes, combatem incêndios florestais e dão suporte à banda larga rural, entre outras atividades.

O America First Policy Institute é um think tank de direita cujo pessoal trabalhou em estreita colaboração com a campanha de Trump para ajudar a moldar a política para sua nova administração. Ela presidiu o Domestic Policy Council durante o primeiro mandato de Trump.

Se confirmada, Rollins aconselharia a administração sobre como e se implementar créditos fiscais de combustível limpo para biocombustíveis em um momento em que o setor espera crescer por meio da produção de combustível de aviação sustentável.

A indicada também orientaria a renegociação do acordo comercial entre EUA, México e Canadá no ano que vem, à sombra das disputas sobre a tentativa do México de proibir importações de milho geneticamente modificado e as cotas de importação de laticínios do Canadá.

Trump disse que planeja novamente instituir tarifas abrangentes que provavelmente afetarão o setor agrícola.

Ele estava considerando oferecer o cargo à ex-senadora norte-americana Kelly Loeffler, uma aliada fiel que ele escolheu para copresidir seu comitê inaugural, informou a CNN na sexta-feira.

(Reportagem de Eric Beech e Ahmed Aboulenein; Reportagem adicional de Nathan Layne)