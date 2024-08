Trump diz que debaterá com Kamala na Fox News em 4 de setembro

(Reuters) – O candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que debaterá com a vice-presidente e provável candidata democrata à Casa Branca, Kamala Harris, na Fox News em 4 de setembro, em uma publicação na rede social Truth Social na noite de sexta-feira, embora a campanha de Kamala não tenha confirmado o evento.

“As regras serão semelhantes às regras do meu debate com Joe Sonolento, que foi tratado horrivelmente por seu partido, mas com uma plateia completa”, disse Trump, referindo-se ao presidente Joe Biden, que desistiu de sua candidatura à reeleição.

A campanha de Kamala disse que não tinha nenhum comentário a fazer. A Fox News não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A declaração de Trump foi feita logo depois que o Comitê Nacional Democrata lançou uma campanha publicitária na sexta-feira provocando-o, dizendo que “o criminoso condenado tem medo de debater” e questionando se isso se deve à sua posição sobre o aborto.

Depois que Biden desistiu da disputa em 21 de julho e apoiou Kamala, Trump disse que não debateria com ela porque ela não era a candidata oficial.

Na sexta-feira, Kamala garantiu os votos dos delegados necessários para conquistar a indicação democrata na convenção do partido.

A publicação de Trump foi removida por alguns minutos antes de ser republicada, com Trump excluindo sua proposta de uma “grande” reunião na prefeitura na mesma data se Kamala não estivesse “disposta ou não pudesse debater”.

Kamala havia respondido no mês passado que estava “pronta” depois que a Fox News propôs o debate presidencial entre os dois candidatos em 17 de setembro.

Trump disse que o debate seria realizado no Estado da Pensilvânia, um dos Estados decisivos na eleição presidencial norte-americana, com uma “plateia lotada”. O primeiro e único debate deste ano entre Trump e Biden não teve público interno.

(Reportagem de Surbhi Misra, em Bengaluru, e Timothy Gardner, em Washington; Reportagem adicional de Stephanie Kelly)