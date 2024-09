Trump e Kamala se enfrentam em debate que pode transformar corrida eleitoral dos EUA

4 minutos

Por Joseph Ax

(Reuters) – O candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, e a vice-presidente democrata, Kamala Harris, se encontrarão para o primeiro e talvez único debate, nesta terça-feira, um confronto que pode ser fundamental na batalha acirrada pela Casa Branca.

O debate apresentado pela ABC News às 22h (horário de Brasíli) ocorrerá apenas oito semanas antes da eleição de 5 de novembro, com os dois candidatos presos em uma disputa acirrada que ainda pode facilmente oscilar em qualquer direção. A votação antecipada começará em alguns Estados apenas alguns dias após o debate.

O encontro é particularmente importante para Kamala, pois as pesquisas de opinião mostram que mais de um quarto dos prováveis eleitores acham que ainda não sabem o suficiente sobre ela, em contraste com o conhecido Trump.

O debate televisionado nacionalmente também oferece a Kamala Harris, uma ex-promotora, a chance de se apresentar contra Trump, cujas condenações por crimes, apoio declarado a simpatizantes condenados pelo ataque ao Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021 e falsidades frequentes oferecem muito terreno fértil.

Essa será a primeira vez que os dois candidatos se encontrarão e se seguirá a semanas de ataques pessoais a Kamala por parte de Trump e seus aliados, que incluíram insultos racistas e sexistas.

Uma explosão semelhante no palco poderia afastar os eleitores indecisos, de acordo com John Geer, professor da Universidade de Vanderbilt e especialista em política presidencial.

Os assessores de Trump e seus colegas republicanos pediram que ele se concentre na terça-feira na imigração ilegal e nos preços altos, questões que caem bem entre os eleitores, e que Kamala fosse considerada liberal demais para o país.

“Não há um piso para ele em termos de quão baixo ele irá, e devemos estar preparados para isso”, disse Kamala em uma entrevista de rádio que foi ao ar na segunda-feira.

Os debates presidenciais nem sempre mudam o rumo das coisas, mas podem transformar a dinâmica de uma disputa. O desempenho vacilante do presidente norte-americano, Joe Biden, contra Trump em junho foi tão prejudicial que acabou levando-o a abandonar sua campanha.

Em uma disputa que pode novamente se resumir a dezenas de milhares de votos em alguns Estados, até mesmo uma pequena mudança na opinião pública pode alterar o resultado. Os dois candidatos estão empatados nos sete Estados cruciais que provavelmente decidirão a eleição, de acordo com as médias das pesquisas compiladas pelo New York Times.

“Há mais a ganhar e mais a perder para Kamala Harris”, disse Mitchell McKinney, ex-conselheiro da Comissão de Debates Presidenciais dos EUA, já que ela continua sendo uma incógnita para muitos eleitores.

Os espectadores estarão procurando saber qual é a posição dela em várias questões. Mas, tão importante quanto isso, eles estarão buscando ver como ela se comporta contra Trump.

Trump, por outro lado, já está bem definido. “A essa altura, ou você está a favor ou contra ele”, afirmou McKinney.

O debate de 90 minutos será realizado no National Constitution Center, na Filadélfia. Conforme acordado pelas campanhas, não haverá público ao vivo e os microfones serão silenciados quando não for a vez de um candidato falar.

(Reportagem adicional de Nandita Bose, Helen Coster e James Oliphant)