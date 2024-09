Trump está seguro após tiros disparados perto de seu campo de golfe na Flórida

3 minutos

Por Gram Slattery e David Ljunggren

(Reuters) – O candidato presidencial republicano Donald Trump estava seguro depois que vários tiros foram disparados perto de seu campo de golfe em West Palm Beach, Flórida, neste domingo, de acordo com duas fontes informadas sobre o incidente.

Os tiros se originaram fora da linha da cerca do percurso, disseram as fontes. A campanha de Trump havia dito anteriormente que ele estava seguro após tiros em sua vizinhança, mas não deu detalhes.

O Serviço Secreto disse que estava investigando o incidente, que ocorreu pouco antes das 14h (15h no horário de Brasília).

Trump foi ferido em uma tentativa de assassinato na Pensilvânia em 13 de julho, levantando questões sobre a proteção de candidatos poucos meses antes do que provavelmente será uma eleição altamente disputada em 5 de novembro, na qual ele enfrentará a vice-presidente democrata Kamala Harris.

A Casa Branca disse em um comunicado que o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris foram informados sobre o incidente e ficaram aliviados em saber que ele está seguro.

O filho de Trump, Donald Trump Jr., citou a polícia local, dizendo que uma arma automática AK-47 foi descoberta em arbustos e um suspeito foi preso, de acordo com uma publicação no X.

A Reuters não conseguiu confirmar imediatamente o relato.

O Washington Post disse que Trump estava jogando golfe no campo quando o incidente ocorreu. Agentes do Serviço Secreto o levaram para uma sala de espera no clube, disse o jornal, citando duas pessoas informadas sobre o que havia acontecido.

O porta-voz da campanha de Trump, Steven Cheung, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O serviço policial de Palm Beach disse que realizaria um briefing sobre o incidente às 16h30 (17h30 no horário de Brasília).

O primeiro tiroteio contra um presidente dos EUA ou candidato presidencial de um grande partido, em mais de quatro décadas, foi uma falha de segurança gritante que forçou Kimberly Cheatle a renunciar ao cargo de diretora do Serviço Secreto, sob pressão bipartidária do Congresso.

Trump foi atingido de raspão na orelha direita e um participante do comício foi morto no tiroteio. O atirador, identificado como Thomas Crooks, de 20 anos, foi baleado e morto pelo Serviço Secreto.

O novo diretor interino do Serviço Secreto dos EUA disse em agosto que estava “envergonhado” pela falha de segurança que levou à tentativa de assassinato.

(Reportagem de Gram Slattery em Washington e David Ljunggren em Ottawa; Reportagem adicional de Douglas Gillison e Richard Cowan em Washington)