Trump participará de reabertura de Notre-Dame em Paris

afp_tickers

1 minuto

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (2) que participará no fim de semana da reabertura da restaurada catedral francesa de Notre-Dame, devastada por um incêndio em 2019.

“É uma honra anunciar que viajarei a Paris, França, no sábado, para assistir à reabertura da Magnífica e Histórica Catedral de Notre-Dame, que foi completamente restaurada após um incêndio devastador há cinco anos”, escreveu o republicano em sua plataforma Truth Social.

A construção, com 850 anos de existência, receberá novamente visitantes e fiéis no sábado e domingo, em um evento que contará com a presença de diversos líderes mundiais.

O presidente francês, Emmanuel Macron, realizou na sexta-feira uma inspeção da restauração da catedral medieval e afirmou que os trabalhadores fizeram o “impossível” ao curar uma “ferida nacional”.

Trump escreveu que Macron havia “feito um trabalho maravilhoso ao assegurar que Notre-Dame foi restaurada ao seu máximo nível de glória, e até mais”.

“Será um dia muito especial para todos”, concluiu Trump.

As obras de restauração, consideradas um grande desafio de engenharia, custaram mais de US$ 750 milhões (R$ 4,54 bilhões, na cotação atual).

bur-bfm/bjt/atm/am