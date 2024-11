Trump promete novas tarifas sobre Canadá, México e China em ameaça ao comércio global

Por Costas Pitas

(Reuters) – O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu na segunda-feira impor grandes tarifas aos três maiores parceiros comerciais do país – Canadá, México e China – detalhando como implementará as promessas de campanha que podem desencadear guerras comerciais.

Trump, que assumirá o cargo em 20 de janeiro de 2025, disse que imporá uma tarifa de 25% sobre as importações de Canadá e México até que eles reprimam a entrada de drogas, especialmente o fentanil, e de imigrantes ilegais nos EUA, em uma medida que parece violar um acordo de livre comércio entre os três países.

Trump também delineou separadamente “uma tarifa adicional de 10%, acima de qualquer tarifa adicional” sobre as importações da China. Não ficou totalmente claro o que isso significará para o país asiático, pois ele já havia prometido aplicar tarifas sobre as importações chinesas superiores a 60% – muito mais altas do que as impostas durante seu primeiro mandato.

As duas publicações na plataforma Truth Social representam alguns dos comentários mais específicos de Trump sobre como ele implementará sua agenda econômica desde que venceu a eleição de 5 de novembro com a promessa de “colocar a América em primeiro lugar”.

“Em 20 de janeiro, como uma de minhas muitas primeiras ordens executivas, assinarei todos os documentos necessários para cobrar do México e do Canadá uma tarifa de 25% sobre TODOS os produtos que entram nos Estados Unidos e suas ridículas fronteiras abertas”, disse Trump.

Os EUA foram o destino de mais de 83% das exportações do México em 2023 e 75% das exportações canadenses.

As tarifas também podem significar problemas para empresas estrangeiras, como os muitos fabricantes asiáticos de automóveis e eletrônicos que usam o México como uma porta de entrada de produção de baixo custo para o mercado dos EUA.

As novas tarifas parecem violar os termos do Acordo EUA-México-Canadá (USMCA, na sigla em inglês) sobre comércio. O acordo assinado por Trump entrou em vigor em 2020 e deu continuidade ao comércio amplamente isento de impostos entre os três países.

O Canadá e os EUA, em um determinado momento, impuseram sanções aos produtos um do outro durante as negociações que acabaram levando ao USMCA. Trump terá a oportunidade de renegociar o acordo em 2026, quando uma cláusula de “caducidade” forçará a retirada do acordo ou a realização de negociações.

Depois de emitir sua ameaça tarifária, Trump conversou com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. Eles discutiram o comércio e a segurança nas fronteiras, disse uma fonte canadense familiarizada com a situação.

“Foi uma boa conversa e eles manterão contato”, disse a fonte.

Trump poderia estar contando com a ameaça de tarifas para estimular uma renegociação antecipada do USMCA, disse William Reinsch, ex-presidente do Conselho Nacional de Comércio Exterior.

“Isso me parece mais uma ameaça do que qualquer outra coisa”, disse Reinsch. “Acho que a ideia é que se você continuar batendo na cara deles, eventualmente eles se renderão.”

Com relação à China, o presidente eleito acusou Pequim de não tomar medidas suficientemente fortes para interromper o fluxo de drogas ilícitas que cruzam a fronteira do México com os EUA.

“Até que eles parem, estaremos cobrando da China uma tarifa adicional de 10%, acima de qualquer tarifa adicional, sobre todos os seus muitos produtos que entram nos Estados Unidos da América”, disse Trump.

Um porta-voz da embaixada chinesa em Washington disse que a China acredita que a cooperação econômica e comercial com os EUA é mutuamente benéfica por natureza. “Ninguém vencerá uma guerra comercial ou uma guerra tarifária”, disse Liu Pengyu.

No período que antecedeu a eleição de 5 de novembro, Trump lançou planos para tarifas gerais de 10% a 20% sobre praticamente todas as importações. Ele também disse que aplicaria tarifas de até 200% sobre todos os carros que cruzassem a fronteira entre os EUA e o México.

(Reportagem adicional de Kylie Madry, Jasper Ward, David Lawder, Andrea Shalal, David Ljunggren, Brendan O’Boyle, Joe Cash e Liz Lee)