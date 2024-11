Trump vence em Indiana e Kentucky, Kamala vence em Vermont com fechamento das primeiras urnas nos EUA

Por Jarrett Renshaw e Gabriella Borter e Joseph Ax e Helen Coster

FILADÉLFIA (Reuters) – O republicano Donald Trump venceu em Indiana e Kentucky na eleição presidencial desta terça-feira, enquanto a democrata Kamala Harris conquistou Vermont, segundo projeção da Edison Research, com o fechamento das urnas nos seis primeiros Estados dos EUA, incluindo o Estado crítico da Geórgia.

A Geórgia está entre os sete Estados cruciais que provavelmente decidirão o vencedor da disputa, com as pesquisas de opinião mostrando os rivais empatados em todos os sete — Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte, Pensilvânia e Wisconsin — até o dia da eleição.

Segundo o Decision Desk HQ, Trump venceu também na Carolina do Sul, que tem 9 votos no Colégio Eleitoral.

Indiana tem 11 votos no Colégio Eleitoral, enquanto Kentucky tem 8 votos e Vermont, 3 votos.