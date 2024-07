Trump zomba dos democratas em primeiro comício de campanha desde tentativa de assassinato

3 minutos

Por Tim Reid

(Reuters) – Donald Trump realizou seu primeiro comício de campanha no sábado desde que escapou por pouco de uma tentativa de assassinato há uma semana, zombando dos democratas e comparando a ex-presidente democrata da Câmara dos Deputados Nancy Pelosi a um “cachorro”

Depois de fazer um breve apelo à unidade nacional no início da semana, Trump voltou às suas táticas habituais de campanha, usando linguagem insultante e, às vezes, ofensiva para atacar seus oponentes e repetindo uma série de afirmações falsas sobre imigração, economia e fraude eleitoral, elementos principais de seu discurso no sábado.

Trump zombou por várias vezes do presidente democrata Joe Biden, considerando-o fraco. Ele ridicularizou os democratas seniores, incluindo Pelosi, por tentar persuadir Biden a encerrar sua candidatura à reeleição.

Houve uma forte presença policial no comício de Trump em Grand Rapids no sábado, com policiais em todas as esquinas por vários quarteirões.

Os agentes do Serviço Secreto dos EUA estavam posicionados nos balcões superiores da Van Andel Arena, o que lhes dava uma visão panorâmica da multidão no local.

Recém-saído de sua convenção de nomeação em Milwaukee, onde sua tomada do Partido Republicano foi consolidada, Trump apareceu em Grand Rapids com seu novo candidato a vice-presidente, o senador J.D. Vance, de Ohio. Eles subiram ao palco em seu primeiro evento de campanha juntos com o apoio unificado do Partido Republicano.

Em contrapartida, não é mais certo que Biden será o candidato do Partido Democrata que enfrentará Trump na eleição de 5 de novembro.

Biden tem enfrentado apelos de alguns democratas seniores para encerrar sua candidatura à reeleição depois que seu fraco desempenho no debate no mês passado levantou preocupações sobre se ele poderia vencer Trump ou completar outro mandato de quatro anos.

Trump atacou os democratas, dizendo que eles querem expulsar Biden da chapa depois que ele venceu a disputa pela indicação presidencial.

“Eles têm alguns problemas. No. 1, eles não têm ideia de quem é o candidato deles”, disse Trump sob risos e vaias. “Esse cara vai e consegue os votos e agora eles querem tirá-los.”

Referindo-se a Pelosi, Trump disse: “Ela se voltou contra ele como um cachorro”.

O gabinete de Pelosi não retornou imediatamente um pedido de comentário.

Steven Cheung, porta-voz da campanha de Trump, quando solicitado a comentar o comentário de Trump sobre o “cachorro”, escreveu: “Hahahahahahaha”

Trump se referiu à tentativa de assassinato várias vezes no sábado. “Espero não ter que passar por isso novamente. Foi tão horrível”, disse Trump.

As pesquisas de opinião mostram uma disputa acirrada entre Trump e Biden em nível nacional, mas Biden está atrás nos Estados que provavelmente determinarão o vencedor.