Tufão Gaemi chega à China após deixar 4 mortos em Taiwan e 20 nas Filipinas

O tufão Gaemi atingiu a China nesta quinta-feira (25), sendo o tufão mais forte a atingir Taiwan em oito anos, deixando quatro mortos na ilha e outros 20 mortos nas Filipinas.

Nas Filipinas, o Gaemi causou destruição em Manila e nas províncias vizinhas, onde 20 pessoas morreram por afogamento, deslizamentos de terra, eletrocussão e queda de árvores, informou a polícia nesta quinta-feira.

O ciclone não atingiu diretamente o arquipélago, mas intensificou as chuvas sazonais acompanhadas de inundações na ilha de Luzon, a mais populosa do país, segundo as autoridades.

Em Taiwan, o tufão transformou as ruas da cidade de Kaohsiung, no sul do país, em rios. As escolas permaneceram fechadas em várias cidades pelo segundo dia consecutivo e milhares de pessoas foram evacuadas.

Pelo menos quatro pessoas morreram e cerca de 500 ficaram feridas, de acordo com as autoridades da ilha.

O tufão, que perdeu força pela manhã, atingiu a província chinesa de Fujian por volta das 20h locais (9h em Brasília), informou a televisão estatal chinesa CCTV.

Antes mesmo de a tempestade atingir a terra firme, as autoridades da província de Fujian suspenderam todos os serviços ferroviários e ativaram o segundo maior alerta de inundação.

Um navio de carga com bandeira da Tanzânia afundou na costa sul de Taiwan, de acordo com os bombeiros, que disseram que os nove membros da tripulação, todos birmaneses, tiveram que pular no mar usando coletes salva-vidas.

“Eles caíram no mar e estão flutuando lá”, disse Hsiao Huan-chang, um funcionário das equipes de emergência da ilha.

A Guarda Costeira do país disse mais tarde que três dos tripulantes foram resgatados e que continuaria a busca para encontrar o restante dos marinheiros que caíram no mar.

O governo de Taiwan suspendeu alguns de seus exercícios militares anuais para se preparar para uma possível invasão da China, que reivindica a soberania sobre a ilha.

