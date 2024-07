Tunísia anuncia eleições presidenciais em 6 de outubro

afp_tickers

2 minutos

A Tunísia vai realizar eleições presidenciais em 6 de outubro, anunciou nesta terça-feira (2) o presidente Kais Saied, que está no poder desde 2019 e cujo mandato de cinco anos termina este ano.

“O presidente da República emitiu um decreto hoje, 2 de julho de 2024, convocando os eleitores para um pleito presidencial no domingo, dia 6 de outubro de 2024”, informou a Presidência em comunicado.

Saied não anunciou se vai disputar um novo mandato na votação.

O mandatário, um acadêmico constitucionalista, foi eleito em outubro de 2019, mas assumiu plenos poderes em 25 de julho de 2021 ao destituir seu primeiro-ministro e fechar o Parlamento.

Desde seu golpe de força, Saied governa por decreto.

Promoveu uma nova Constituição aprovada por referendo em 2022 que estabelece um sistema de duas câmaras legislativas com poderes limitados: a Assembleia de Representantes do Povo e um Conselho Nacional das Regiões e dos Distritos.

Com isso, a Tunísia passou de um regime parlamentar para um sistema ultrapresidencialista.

Desde 2023, os principais opositores no país foram presos, em particular o líder del partido islamista conservador Ennahdha, Rached Ghannouchi, e a presidente do Partido Desturiano Livre, Abir Moussi.

Desde fevereiro, seu governo já prendeu cerca de 20 opositores e personalidades “acusados de conspirar contra a segurança do Estado”.

Algumas ONGs como Anistia Internacional denunciaram uma “caça às bruxas” por motivos políticos.

ezz/vgu/mas/cjc/rpr/am