Ucrânia diz que Rússia está planejando ataques a instalações nucleares

KIEV (Reuters) – O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia disse neste sábado que a Rússia está planejando ataques a instalações nucleares ucranianas antes do inverno e instou o órgão de vigilância nuclear da Organização das Nações Unidas (ONU) e os aliados da Ucrânia a estabelecerem missões de monitoramento permanente nas usinas nucleares do país.

“De acordo com a inteligência ucraniana, o Kremlin está preparando ataques a locais críticos em termos de energia nuclear ucraniana antes do inverno”, escreveu o ministro das Relações Exteriores, Andriy Sybiha, no X.

“Em particular, diz respeito a dispositivos de distribuição aberta em (usinas nucleares e) subestações de transmissão, essenciais para a operação segura da energia nuclear.”

Sybiha não detalhou por que Kiev acreditava que tais ataques estavam sendo preparados. Não houve comentários de Moscou. A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), órgão de vigilância nuclear da ONU, não respondeu ao pedido de comentário.

Andriy Yermak, chefe de gabinete do presidente ucraniano, apelou a uma resposta global rápida à suposta ameaça de um ataque a uma instalação nuclear.

“Esta é uma preparação para um possível cenário de desastre nuclear. A Rússia é uma terrorista”, escreveu ele no Telegram.

“Os países do Ocidente e do Sul Global têm de reagir duramente aos preparativos para o terrorismo.”